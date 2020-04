16 vårblomster å sette ut i krukker nå

Når du skal velge planter, og spesielt løkplanter, er det et par tips som er greit å ha i bakhodet for best resultat. Jeg kjenner meg selv og lar meg fort friste av planter som allerede er i blomst. For vinduskarmen eller en veldig lun plass på terrassen er ikke noe problem at blomstene er fullt utviklet. Skal du derimot ha planter som tåler frosten best mulig, ville jeg anbefalt å gå for planter som ikke er kommet så langt i utviklingen. Utendørs utvikles plantene langsommere på grunn av lav temperatur, men til gjengjeld vil vi ha glede av blomstringen mye lenger.

Stemorsblomster tåler fint noen kuldegrader om natta. Selv om de er flate på morgenen er de raskt oppe å nikker igjen når det blir varmere. Foto: SkarpiHagen.no

Tiden fremover er ganske lumsk med tanke på temperatur. På dagtid er det varmt og fint men på natta kan det komme ned i endel kuldegrader. De fleste vårblomster vi får kjøpt nå er blitt herdet før salg. Det vil si at de er tilvent noen kuldegrader for å klare seg utendørs. De fleste løkplantene, stemor og tusenfryd tåler kulda bra, og litt under null på gradestokken går helt fint. Forglemmegei tåler ikke like mye så de må beskyttes litt.

Ikke så hardføre men utrolig søte Forglemmegei. Foto: SkarpiHagen.no

Ofte kjøper vi blomstene i butikk hvor de står innendørs. Med innetemperatur er det ikke mange dagene før løkblomstene er i fullt flor og har strukket seg veldig. Planter med lange spinkle stilker vil som regel kollapse når de kommer ut igjen. Når de blir utsatt for frost igjen blir overgangen for stor. Jeg velger alltid løkplanter og planter generelt som er lave og kompakte. På den måten kan jeg selv bestemme hvor fort de skal springe ut, det er nemlig temperaturen som styrer farta. Følg meg gjerne på instagram for daglige doser med blomster og hageinspirasjon:-)

Når løkene har utviklet seg lite er de mer motstandsdyktige og tåler frosten bedre. Foto: SkarpiHagen.no

Jeg velger alltid de lave og kompakte plantene. De gir lengst blomstring og er penest synes jeg.

16 vårblomster som tåler litt

Disse er i handelen nå og er i de fleste tilfeller herdet for utetemperatur. Løkplantene er etter min erfaring de mest hardføre.

Perleblomst Krokus Påskeliljer Pinselilje Snøklokker Scilla Tulipan Stemor Primula Vårlyng Tusenfryd Våriris Helleborus / Julerose Anemone Ranunkler (stå litt beskyttet) Forglemmegei (dekk til eller sett lunt hvis det blir kaldt)

Helleborus finnes i et stort utvalg som tåler frost uten problem. Foto: SkarpiHagen.no

I tillegg til frosten, er det sol og vind som er verste fienden til plantene nå. Potteplantene tørker utrolig fort ut med sterk sol og litt vind så husk å vanne. Hold jevnt fuktig men ikke la dem stå i vann.

