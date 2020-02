Torsdag la russiske Georgy katten ut for salg. I annonsen skrev han at katten hadde «radikalt forandret hans liv til det bedre», og hevdet at beløpet skulle brukes til et ikke spesifisert godt formål.

I teksten som fulgte med to bedårende bilder av pusen, skrev han at katten hadde oppsøkt ham ved graven til den lokale healeren Dunyasha i landsbyen Chudinovo.

Nedbrutt hadde Georgy for to år siden bedt healeren om hjelp, og på veien ut fra kirkegården hadde så katten oppsøkt ham. Nå er livet «radikalt forbedret», og katten kan hjelpe en ny eier, hvis en altså skal tro på fortellingen.

«Når jeg er i tvil, får jeg alltid en drøm hvor ting forklares», siteres han av avisen Mozcow Times.

Og denne gangen var det altså katten som selv kom til ham i en drøm og fortalte at den burde selges.

Artikkelen fortsetter under bildet

20 millioner rubler for pelsdotten som skal ha helbredende evner, det er vel innafor? Foto fra annonsestedet avito.ru

Eieren har i hvert fall fått stor oppmerksomhet. Prisen, 20 millioner rubler (nesten tre millioner norske kroner), har mye av æren for det. Selv skal han ha sagt til nyhetskanalen Moscow 24 at han også kan gi den bort gratis fordi prislappen ble satt for å skaffe oppmerksomhet.

Uansett, annonsen er fortsatt online for den som tror Georgy ikke leker katt-og-mus med en.