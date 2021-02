Gassgrill, kullgrill, elektrisk eller pellets: Hvilken grill skal jeg velge?

Grilleksperten har ett enkelt råd til deg som skal kjøpe din første grill: – Vær i forkant!

Grilling er en livsstil og for mange er et grillkjøp en investering i noe man skal ha lenge. På et tidspunkt er det nesten som om den nærmest blir som en forlenget del familien. Ikke sjelden kan grillen gå i arv fra foreldre til barn, eller den flyttes ut på hytta når det blir tid for å kjøpe en ny.

Anders Jensen er Grilling Experience Manager Hub North i Weber som har et stort sortiment av kullgrill , gassgrill , pelletsgrill og elektrisk grill i tillegg til bærbar grill – for å nevne noe. Han beskriver førstegangskjøpet som svært essensielt for hvordan forholdet til grilling utvikler seg videre.

– Du skal ha tillit til selve produktet. Med andre ord skal du føle deg trygg på at grillen er noe du både kan håndtere og bruke aktivt, understreker han.

Elektriske Q kommer i forskjellige størrelser, hver er liten nok til å passe de fleste grillområder og stor nok til å grille et helt måltid. Foto: Weber

På spørsmål om hvilken klassisk felle førstegangskjøpere risikerer å tråkke i, svarer Jensen at mange kjøper grill for sent.

– Mange førstegangskjøpere går til innkjøp av grill midt i sesongen fremfor i forkant av sesongstart. Hovedsesongen for grilling starter i april. Ved å være sent ute med kjøp av ny grill, så kommer du for sent i gang innen sesongen er på sitt høyeste. Dersom du kjøper i april, så vil du kunne være klar til å grille når forholdene er der.

Ikke for liten, og ikke for stor

I en jungel av griller kan det være vanskelig for noen og enhver å vite hvor man skal starte. Hvis du vet hva du skal se etter så kan valget straks bli mye enklere. Vet hva du kunne tenke deg å legge på grillen, så har du allerede sikret deg et godt utgangspunkt i jakten på den perfekte grillen.

Anders Jensen er Grilling Experience Manager Hub North i Weber, og har fartstid på det danske grillandslaget. Foto: Weber

Anders Jensen er ingen hvilken som helst grillentusiast. Han har fartstid på det danske grillandslaget og har tatt hjem flere internasjonale titler fra rundt om på kloden. Den danske grillemesteren mener det viktigste er at du finner et produkt som du har tiltro til. Samtidig er det viktig å se til at grillen har god nok plass.

– Mange har en tendens til å kjøpe en grill som er litt for liten. Når du først skal begi deg inn i grilluniverset så vil man typisk gjerne grille litt grønnsaker og annet tilbehør i tillegg til kjøtt. Da lønner det seg å gå en størrelse opp snarere enn en størrelse ned når man ser etter sin aller første grill.

Han mener at dersom man velger en grill som er for liten, blir man fort begrenset.

– Det er ikke dermed sagt at du skal måtte gå for den største modellen første gang du skal kjøpe en grill. Det som er viktig er at du finner en grill du føler du kan håndtere. Så må du i forkant selvfølgelig gjøre deg godt kjent med hvordan grillen fungerer, hvordan den er bygget og utstyrt, følger Jensen opp.

Sjekk utvalget innen kull, gass, elektrisk og pellets hos Weber. Foto: Weber

Som å kjøpe ny bil

Pris og kvalitet henger ofte sammen, også når det kommer til grill.

– Spesielt i Danmark ser vi mange eksempler på store griller i rustfritt, børstet stål som er meget rimelige i pris. Det skyldes at stålet ikke er godt nok eller at grillen i seg selv er konstruert på et dårlig grunnlag.

Med blant annet 6+3 brennere, sidebrenner, integrert rotisseri og røkeboks, infrarød brenner og et høyt lokk med lys i håndtaket blir det ikke større enn Summit E-670 GBS Barbecue. Foto: Weber

Jensen sammenligner kjøp av grill med når du skal kjøpe deg ny bil.

– Du har kanskje noen favorittmerker, du vet best selv hva du baserer din tillit på. Og ut fra det, søker du rundt til du finner den bilen du ønsker å kjøpe. Det samme bør gjelde for kjøp av grill, sier Jensen og fortsetter:

– Kjøper du en grill, så skal den i bunn og grunn vare i minst seks år før den skal skiftes. Selv har jeg en Weber-grill hjemme som jeg bruker jevnlig og den er over 20 år gammel nå. Jeg har skiftet ut noen reservedeler underveis, og den fungerer utmerket.

Han mener problemet med merker og produkter som kun er på markedet en kort stund, er at det resulterer i begrenset levetid.

– Når de etter en stund slutter å fungere, så kan du ikke lenger bruke dem fordi det ikke finnes reservedeler tilgjengelig. Dermed må du kjøpe en ny.

Kullgrill – autentisk grillsmak

Kullgrillen er på mange måter den originale grillen. Den er litt mer omstendelig å bruke, og den bruker lenger tid å bli varm og grillklar sammenliknet med å vri rundt en bryter på gassgrillen.

– Men, hvis du behersker kullgrillen, så behersker du også ilden. Opplevelsen blir en helt annen og resultatet taler unektelig for seg selv – smaken på lammelåret blir helt annerledes fordi det krever mer av deg å tilberede på en kullgrill, forteller Jensen.

Denne store smokeren har plass til mange store kjøttstykker for å mette en stor familie, eller den årlige grillfesten i hagen med alle vennene dine. Foto: Weber

Weber fører et stort antall kullgriller , blant annet Master-Touch-serien som er det perfekte utgangspunkt for alle som har et ønske om å bli flammenes mester. Med sitt prisvinnende design er denne kulegrillen blitt en av Webers mest populære, og den er svært velegnet til alle grillmetoder.

10 års garantiprogram og livslang kundeservice er inkludert, og du kan attpåtil velge mellom flere lekre farger.

Kullgrillene i Master-Touch-serien gjør det mulig å lage frokost, koke en gryte eller suppe, og lage en perfekt, sprø pizza på grillen. Foto: Weber

Gassgrill – ukomplisert og brukervennlig

Sammenlignet med kullgrillen er gassgrillen mer tilgjengelig og derfor langt enklere å håndtere. Den fungerer i bunn og grunn på samme måte som en stekeovn der du kobler til gass og tenner opp.

Spirit II E-320 GBS i rustfritt stål med tre brennere kommer utstyrt med to praktiske sidebord. Foto: Weber

– Du kan lettere styre varmen mer nøyaktig underveis, noe som også fører til en mer jevn temperatur. Hvis du gjør ting riktig så kan du oppnå mye av den samme autentiske grillsmaken som hos kullgrillen, forklarer Jensen.

For deg som er glad i å lage mat og oppriktig interessert i å eksperimentere med nye ingredienser og råvarer på grillen, kan det lønne seg å ta en nærmere kikk på Genesis II-serien som byr på gassgrill med tre brennere eller flere.

Større grill åpner automatisk døren for muligheten til både direkte og indirekte varme på grillen. Dermed er det ingen grenser for hva du kan tilberede av kulinariske lekkerbiskener.

Genesis II-serien er griller med høy kvalitet og flott design. Foto: Weber

Elektrisk grill – perfekt for grilling i storbyen

De siste årene har salget av elektrisk grill økt betraktelig, blant annet fordi det i mange blokker og borettslag ikke er lov med gass- eller kullgrill på balkongen av sikkerhetsmessige årsaker. Røyken kan dessuten virke sjenerende for mange der man bor tett på naboer. Med elektrisk grill trenger du hverken gass eller kull – så lenge du har en stikkontakt tilgjengelig, så er du klar.

Pulse er grillen som passer alle da den er enkel å bruke, gir optimale grillresultater og passer på selv små balkonger. Foto: Weber

På sine nettsider presenterer Weber sin Pulse-serie som den perfekte grillen for små plasser, enten vi snakker balkong eller takterasse. Det høye lokket gir mulighet til grille hele kyllinger og store steker, og den integrerte iGrill-teknologien lar deg enkelt overvåke temperaturen i maten fra start til slutt.

– Markedet for elektriske griller er tøft ettersom det er mange som omtaler grillene sine for elektriske. Men det krever til gjengjeld kvalitet. Hvis du skal grille så trenger du høy varme, og det krever en del av grillen. Jeg har til nå ikke sett noen andre elektriske griller på markedet som leverer på samme grad av kvalitet og egenskaper som våre, forteller Jensen før han fortsetter:

– Samtidig er det viktig å være klar over elgrillens begrensninger. Du kan fint grille kylling og pølser på en elektrisk grill, men den har ikke plass nok til et stort lammelår.

Med et stilrent design får den elektriske Q-grillen enkelt plass på din uteplass, og restriksjonene for bruk av kull- og gassgrill er ikke lenger et problem. Foto: Weber

Pelletsgrill – en verden av muligheter

Gassgrillens hendighet og kullgrillens autentiske smak møtes i en fortreffelig blanding i form av pelletsgrillen. Med en pelletsgrill trenger du bare å koble den til strøm og fylle på med pellets fra ulike tresorter – som eple-, kirsebær- eller hickorytre – så er du klar for grilling. Og det er ikke uten grunn at pelletsgrill har vært favoritten til amerikanske grillentusiaster i en årrekke.

Med et temperaturintervall på 95-315 °C kan SmokeFire EX4 GBS pelletsgrill brukes til både steking og røyking. Foto: Weber

– Perfekte low and slow-retter for pelletsgrill er pulled pork, spare ribs og liknende som skal ligge lenge. Grillen er digital, så det eneste du trenger gjøre er å sette temperaturen. Mens kullgrillen krever innsats, krever ikke pelletsgrillen annet enn at du setter tiden riktig og gjør de rette innstillinger, så vil du få et supert resultat.

Hos Weber finner du SmokeFire-serien som foreløpig inneholder to pelletsgriller. SmokeFire EX4 GBS ble den store testvinneren i Tek.no sin test av pelletsgriller med begrunnelsen «Weber treffer godt med sin første pelletsgrill.». Den kan brukes til både steking og røyking, motoren forebygger blokkering i pelletsmateren og den er designet for å fordele varmen jevnt i stekeområdet.

SmokeFire EX4 GBS pelletsgrill egner seg til utendørs grilling året rundt. Foto: Weber

Den andre er SmokeFire EX6 GBS som har et stort, dobbelt grillområde på 6370 kvadratcentimeter. Her snakker vi en alt-i-ett-grill som både kan grille biff, røyke en brisket, steke paier og alt annet imellom. Grillassistenten Weber Connect gir deg oppdateringer via smarttelefonen din om når det er på tide snu, steketid og når den er klar for servering.

Det essensielle tilbehøret

Hvis du har brukt mye penger på grillen, så synes Anders Jensen du heller skal prioritere det grunnleggende utstyret først. Så får heller pizzasteinen komme etter hvert når du har fått det grunnleggende på plass og har gjort deg litt kjent med grillingens verden.

– På spørsmål om hva som er det grunnleggende grillutstyret for førstegangskjøpere, vil jeg si at det er viktig at du har en god grillbørste , et par solide grillklyper og et termometer . Og så trenger du grillhansker.

WEBER Anbefalt tilbehør og verktøy til grill

– Så kan man si for eksempel at man burde kjøpe slitesterkt og værbestandig trekk til grillen, men det er ikke noe krav om at grillen din må ha det. Jeg ville personlig prioritert å kjøpe mer utstyr til selve grillingen.

Det viktigste er ifølge Jensen at du føler du kommer godt i gang uten å skulle måtte kjøpe halve butikken.

– Så kan jeg heller ønske meg trekk som gave til farsdag, bursdag eller jul, avslutter han.