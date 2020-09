Slik tar du vare på snittblomstene

Artikkelen inneholder annonselenker.

La helgeroen senke seg med velduftene, vakre blomster på bordet. Fredagsbuketten er for mange en kjærkommen tradisjon. Og om du ikke har hatt for vane å kjøpe inn blomster til helgen, er det kanskje verdt å prøve! Det er ingenting i veien for å kjøpe blomster til seg selv, eller gi en bukett i gave til noen «helt ut av det blå». Små gleder i hverdagen betyr så mye.

Husk at du enten kan få levert dem på døren, eller plukke dem opp hos nærmeste forhandler etter å ha bestilt på nett.

Med noen enkle stelletips for blomstene, varer dessuten buketten helt til neste helg - minst!

Slik snitter du blomstene

Generelt skal de fleste blomster snittes på skrå. Det gjør man for at blomsten skal få stor nok flate til å suge opp vann på. Unntaket er løkblomster, som tulipaner og hyasinter. Disse trekker vann gjennom hele stilken og trenger mindre vann. Snitt disse rett over. Bruk alltid en god og skarp kniv. Saks gjør mer skade enn gagn, fordi sugerørene klemmes flate og vannopptaket blokkeres.

Unngå bakterier



Bruk alltid en ren vase for å unngå skadelige bakterier. Vask gjerne vasen med litt klor før du bruker den. Bruk også holdbarhetsmiddelet som følger med blomstene. Husk samtidig å fjerne blader og torner på rosene som ellers ville kommet i kontakt med vannet.

Kaldt eller varm vann?

Generelt kan roser og andre snittblomster med hardere stilker settes i varmt vann fra springen. Det er enklere for blomsten å trekke opp varmt vann. Løkblomster som tulipaner skal helst ikke få for mye vann ettersom de trekker vann gjennom hele stilken. Får de mye vann, vil stilken vokse fort og blomstene ferdigblomstre raskere. Bruk derfor iskaldt og lite vann i vasen. Husk bare å etterfylle vann ofte.

Sett blomstene kjølig på natten

De fleste blomster får lengre holdbarhetstid om de får stå kjølig. Så dersom du har et kjølig rom så bør du sette blomstene dine der om natten. Unntaket er tropiske blomster som orkideer og flamingoblomster.

Arranger blomstene selv

Om du ikke bestiller en ferdig arrangert bukett, er det enkle tips du kan følge for å få blomstene til å stå pent i vasen og som du kan se i videoen under.

