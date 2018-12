7.500 må forlate jobbene sine i Ikea

Møbelgiganten Ikea varsler at 7.500 av selskapets ansatte globalt må forlate jobbene sine.

650 av oppsigelsene er varslet i Sverige, opplyser Ikea til nyhetsbyrået TT.

– I løpet av de neste tre årene skal vi skape et nytt Ikea. Det innebærer endringer både ut mot kunden og internt i virksomheten, sier administrerende direktør Clare Rodgers i Ikea Norge i en pressemelding.

I Norge vil Ikea opprette cirka 100 nye stillinger, samtidig som rundt 20 av 3150 stillinger kan bli fjernet. I tillegg kan noen av dagens stillinger bli endret eller flyttet.

Les også: Ikea-gründerens personlige formue avslørt i testament

Ikea legger ned tre servicesentre i Norge

Kundene stiller nye og høyere krav

IKEA har den siste tiden investert massivt i infrastruktur, for å korte ned leveringstiden og tilby billigere og enklere fraktalternativer enn tidligere. Andre målsettinger er å utvikle eksisterende og nye tjenester, øke digitaliseringen og skape helt nye kundeopplevelser på varehusene.

I Norge vil Ikea opprette cirka 100 nye stillinger, samtidig som rundt 20 av 3150 stillinger kan bli fjernet. Foto: NTB scanpix

Bakgrunnen for omleggingen er at IKEA ser at kunden stiller nye og høyere krav.

- Fremover skal vi levere nye tjenester, og vi skal skape helt andre typer opplevelser for kundene våre. Det medfører at vi har behov for en mer effektiv organisasjon, der riktig kompetanse er på plass, slik at beslutninger tas raskt og medarbeidere jobber med det som gir mest verdi for kunden, heter det i en pressemelding.

Les også: Ikea-gründerens «ukjente» datter skulle overta imperiet

Ikea-gründer Ingvar Kamprad er død

Vil skape 11.500 nye stillinger

IKEA globalt anslår at 11.500 nye stillinger vil bli skapt og at rundt 7.500 stillinger kan bli fjernet, samtidig med at stillinger kan bli endret og flyttet på i løpet av de neste to årene.



- Vi vil ha gode diskusjoner med verneombud og tillitsvalgte om den videre prosessen. Det blir det aller viktigste fokuset for oss i de nærmeste ukene, sier Rodgers.

Les også: IKEA åpner sin første butikk i India

Ikea varsler nedbemanning

(VIDEO: Ikea-grunnleggerens hemmelige brev funnet)