AFP: Prest skutt i Lyon

Det franske innenriksdepartementet sier ifølge AFP at det pågår en «alvorlig situasjon» i byen. Ifølge flere franske medier ble presten skutt da han stengte kirken for dagen.

Det er en politikilde som opplyser om angrepet overfor nyhetsbyrået. Ifølge kilden er presten, som er gresk statsborger, kritisk skadd. En person skal ha skutt presten med en hagle, før han forsvant fra stedet.

Reuters skriver at sikkerhetsstyrker er tilkalt i forbindelse med situasjonen. Politiet har stengt nabolaget rundt kirken og oppfordret folk til å holde seg unna.

Det er ikke kjent hva bakgrunnen for skytingen er. Hendelsen skjer bare to dager etter et knivangrep mot en kirke i Nice som etterforskes som terror.