Amerikaner første person som krysser Antarktis uten hjelp

Amerikanske Colin O'Brady er første person som har krysset Antarktis uten hjelp. Børge Ousland var den første som fullførte ferden alene, men brukte vindseil.

33 år gamle O'Brady brukte 54 dager på den nesten 1.500 kilometer lange ferden fra nord til sør på Antarktis.

– Jeg har oppnådd målet mitt: Å bli den første personen i historien som krysser kontinentet Antarktis fra kyst til kyst alene, uten støtte og uten hjelpemidler, skrev O'Brady på Instagram etter å ha tilbakelagt den siste etappen på nesten 125 kilometer på 32 timer.

– Til tross for at de siste 32 timene var noen av de mest utfordrende i livet mitt, har det helt ærlig vært noen av de beste øyeblikkene jeg noen gang har opplevd, skriver O'Brady.

– Det føltes som om jeg var fastlåst de siste 32 timene, som om jeg var i en flytende tilstand. Jeg lyttet ikke til musikk. Jeg bare siktet meg inn på målet for å stå løpet ut. Det var dyptgripende, det var vakkert, og det var en utrolig måte å avslutte prosjektet på, sier O'Brady i et telefonintervju med New York Times.

Norske eventyrere

Vinteren 1996–1997 tilbakela norske Børge Ousland 2.800 kilometer på 64 dager og ble første person til å krysse Antarktis alene uten forsyninger og hjelp utenfra. Han brukte vindseil, et hjelpemiddel O'Brady ikke har benyttet seg av.

Ouslands rute gikk fra Berkner Island i Weddelhavet og målgang var ved McMurdo-basen ved Rosshavet. En annen nordmann, Rune Gjeldnes, fullførte i februar 2006 historiens lengste krysning over Sydpolen, en rute fra Dronning Maud Land til Terra Nova-bukta.

Kappløp

O'Bradys rute ble sporet med GPS, og direkteoppdateringer ble daglig lagt ut på nettet. Ruten regnes for å være den korteste som går fra kyst til kyst, via Sydpolen – fra Filchner-Ronne isbremmen som grenser mot atlanterhavssiden, til Rossbarrieren som grenser mot stillehavssiden.

O'Brady la ut samtidig med den 49 år gamle briten Louis Rudd 3. november fra leiren Union Glacier. De skulle knive om å bli først til å gå i mål ved Rossbarrieren. O'Brady nådde først fram til Sydpolen 12. desember, på den 40. dagen av ferden. Dagen etter nådde Rudd Sydpolen. O'Brady kom fram til turens endepunkt onsdag.

Rudd, som er ventet å nå fram lørdag, gjennomfører sin ferd til ære for briten Henry Worsley, som døde under et tilsvarende forsøk i 2016.

Vurderte å gi opp

O'Brady har i detalj beskrevet opp- og nedturer.

18. november beskrev han hvordan han våknet og fant pulken fullstendig begravd under snø. Denne dagen kjempet han mot en motvind på over 13 meter per sekund i løpet av en åtte timer lang ferd.

– Flere ganger vurderte jeg å stanse, pakke sammen teltet og ta kvelden, skrev han.

Hjemlig støtte

– Jeg klarte det!, sa O'Brady med gråtkvalt stemme til sin familie som var samlet i Portland i Oregon til julefeiring, forteller hans kone Jenna Besaw.

– Det var en følelsesladd telefonsamtale. Han virket overveldet av kjærlighet og takknemlighet, og han ønsket å takke oss alle, sier Besaw.

O'Brady har tidligere besteget Mount Everest. Besaw sier hans neste plan så langt ikke er lagt.

– Nå skal vi først feire dette øyeblikket. Så får vi se hva som skjer videre, sier hun.

New York Times beskriver O'Bradys innsats på linje med Roald Amundsen og Robert Falcon Scotts kappløp mot Sydpolen i 1911.

