Norlén ber de politiske partiene i Sverige om å ta seg sammen

Riksdagens leder Andreas Norlén ber de politiske partiene om å ta seg sammen for å unngå en fjerde avstemning om ny statsminister i Sverige.

Under SVT-programmet «Agenda» fortalte Norlén søndag kveld at han har hatt ny kontakt med alle partilederne gjennom helgen. Han vil opplyse om hvor veien går videre i starten av neste uke, skriver Aftonbladet.

Etter at både Ulf Kristersson og Stefan Löfven ble nedstemt, har Riksdagens leder to forsøk igjen på å få godkjent en statsminister i Sveriges lovgivende forsamling. Norlén oppfordrer alle de politiske partiene til å ta seg sammen og legger til at han er overrasket over at de «ikke har kommet lenger i sine omplasseringer».

– Jeg ser helst at den neste stemmegivningen skjer rundt en kandidat som faktisk har mulighet til å bli valgt, slik at vi unngår den akutte dramatikken som vil oppstå ved en fjerde stemmegivning, sier han.

(©NTB)