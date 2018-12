Video viser at palestiner ble skutt i ryggen

Den israelske hæren hevder at en palestinsk mann ble drept under voldelige sammenstøt, mens videoopptak viser at han ble skutt i ryggen.

Det skriver den israelske avisa Haaretz , som også har publisert den aktuelle videoen via en lokal TV-stasjon. Den israelske hæren bekrefter søndag at militærpolitiet har åpnet etterforskning av skytingen, som skjedde tirsdag. Den drepte palestineren var 23 år gamle Mohammad Khabali, som ifølge Haaretz var fysisk utviklingshemmet og hadde nedsatte kognitive evner. Han ble skutt av israelske soldater i byen Tulkarem nord på den okkuperte Vestbredden. Les også: Fem palestinere drept på Gazastripen Opptakene, som ble gjort av et overvåkingskamera, viser Khabali som går ned en sidegate med en kjepp som han tilsynelatende støtter seg på. Så blir 23-åringen plutselig skutt bakfra og faller forover på bakken med ansiktet ned. Før skytingen starter, viser opptakene at Khabali står foran inngangen til en restaurant med en gruppe venner. Ingen soldater er synlig i videoen. 23-åringen ble kritisk skadd, og fraktet til sykehuset, hvor han så ble erklært død. Skytingen oppsto etter at en rekke palestinere skal ha kastet steiner mot israelske soldater, noe som utløste voldelige opptøyer, hevder den israelske hæren.