Nyhetsbyrå: May vurderer å utsette brexit-avstemning

Storbritannias statsminister Theresa May vurderer å utsette brexit-avstemningen neste uke, melder nyhetsbyrået Bloomberg. May avviser påstanden.

Avstemningen om Mays brexit-avtale skal holdes i Parlamentet tirsdag. Bloomberg meldte fredag at statsministeren vurderer en utsettelse.

Kort tid etter rykket imidlertid en talsmann for May ut og avviste påstanden. Han forsikret at avstemningen vil bli holdt som planlagt.

Så langt ligger det ikke an til at May får flertall for avtalen, ifølge britiske medier. Det er uklart hva som skjer videre hvis de folkevalgte avviser avtalen som er framforhandlet av EU og Mays regjering.