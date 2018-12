To pågrepet for drap på dansk radiovert

To menn i 20-årene er pågrepet og siktet for drapet på den danske radioverten Nedim Yasar, opplyser politiet i København.

Radiovert og tidligere leder for Bandidos-støttegruppen Los Guerreros Nedim Yasar ble skutt etter et bokslipp hos Ungdommens Røde Kors i København 19. november. Torsdag melder politiet i København at to menn i 20-årene er pågrepet i saken, siktet for drap og medvirkning til drap.

Tidligere straffedømte Yasar brøt i 2012 med sitt gamle liv da han skulle bli far, og ble radioprogramleder. Sammen med journalist og kollega Marie-Louise Toksvig skrev han boken «Rødder – en gangsters udvej», om sin fortid i gangstermiljøer. Yasar har tidligere fortalt at han er blitt truet og har måttet bo på hemmelige adresser.

De to pågrepne vil bli framstilt for varetektsfengsling mandag.