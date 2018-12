Historiens verste år å være i live

Forskere har sett nærmere på hva som kan ha vært den verste perioden å være i live i menneskehetens historie, og det er spesielt et årstall som stikker seg ut.

I en historisk studie publisert i tidsskriftet Antiquity , har forskere undersøkt hvordan det europeiske pengesystemet utviklet seg etter Romerrikets fall. Forskerne lette blant annet etter spor av forurensning fra produksjon av sølv i iskjerner i Alpene, og i den forbindelse fikk de en grundig innsikt i hva slags naturkatastrofer og klimaendringer som har rammet Europa og verden gjennom århundrene, skriver nettsstedet IFLScience.com.

Klimasjokk

Undersøkelsene viste at det var spesielt et årstall som stakk seg ut: år 536. Dette året og århundret som fulgte, var etter alle solemerker et svært ugunstig tidspunkt å være et levende menneske.

– Det var begynnelsen på en av de verste periodene å være i live, om ikke den verste, sier middelalderhistoriker ved Harvard-universitetet Michael McCormick til Science Magazine.

Grunnen til at det var lite gunstig å leve på denne tiden, var ikke bare de blodige krigene og de dødelige sykdommene som herjet på dette tidspunktet i den mørke, tidlige middelalder. Ekstremvær og naturkatastrofer var også med og bidro til en svært omfattende sultkatastrofe flere steder i verden.

Klimasjokket i 535-536 kan trolig knyttes til et eller to massive vulkanutbrudd i tropene som førte til at det la seg et skydekke over store deler av kloden. Den bysantiske historikeren Prokopius skriver i 536 om hvordan skyen la seg over middelhavsområdet:

«Dette året fant et ytterst fryktelig forvarsel sted, for solen avga sitt lys uten styrke, og det så stadig mer ut om solen var formørket, for strålene den kastet var ikke klare».

Store omveltninger

Foreløpig er det ikke slått klart hvor vulkanutbruddene skjedde, men vulkanen Ilopango i El Salvador ses på som en av de mest sannsynlige kildene for den enorme støvskyen.

I McCormicks nye studie antydes det imidlertid at vulkanutbruddet kan ha skjedd på Island, noe som førte til en av de mest alvorlige nedkjølingene av den nordlige halvkule i løpet av de siste 2000 år. Det ble en «mini-istid», som førte til at det falt snø i Kina midt på sommeren, det ble tørke i Peru og avlingene feilet over store deler av verden.

Denne perioden førte også til stor sosial uro. Tidsskriftet Nature Geoscience skriver blant annet at Sasaniderriket i Persia kollapset, at Østromerriket fikk en stor nedtur og det skjedde politiske omveltninger i Kina i århundret etter vulkanutbruddet. I Norge og i Sverige døde trolig halvparten av menneskene som følge av katastrofen, som bidro til vinteren som har blitt kalt Fimbulvinteren.

Saken er opprinnelig publisert på Dagsavisen.no