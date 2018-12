Trump utelukker ikke at saudisk kronprins kjente til plan om å drepe Khashoggi

President Donald Trump sier drapet på Jamal Khashoggi ikke vil føre til noen endring i USAs forhold til Saudi-Arabia selv om det skulle vise seg at landets kronprins sto bak.

– Det kan meget godt være at kronprinsen hadde kjennskap til denne tragiske hendelsen. Kanskje hadde han det, kanskje hadde han det ikke, sier Trump i en uttalelse.

Den skriftlige uttalelsen ble lagt ut på hjemmesiden til Det hvite hus tirsdag. Her sier Trump blant annet at Saudi-Arabia oppfattet Khashoggi som «en fiende av staten».

– Vi vil trolig aldri få vite alle fakta om drapet på Jamal Khashoggi. Uansett beholder vi vårt forhold til Saudi-Arabia, sier han videre.

– USA akter å fortsette å være en trofast alliert med Saudi-Arabia.

Venter på CIA-rapport

Uttalelsen fra Trump kommer samtidig som mange venter på at CIA skal komme med sin vurdering av om Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman var direkte involvert i drapet på Khashoggi.

Trump skal ifølge Det hvite hus ha blitt brifet om CIA-rapporten allerede i helgen, men det er ennå ikke klart om rapporten blir offentliggjort.

Ifølge ubekreftede lekkasjer fra rapporten mener CIA at det er svært sannsynlig at kronprinsen beordret drapet på Khashoggi. Men etterretningsorganisasjonen har angivelig ikke klare beviser for det.

Regimekritiker

Den 59 år gamle saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi ble drept og trolig partert inne på Saudi-Arbias konsulat i Istanbul 2. oktober. Han arbeidet blant annet som kommentator for Washington Post.

Tidligere hadde han blant annet fungert som rådgiver for Saudi-Arabias regjering, men etter å ha flyttet til USA i 2017, kom han gjentatte ganger med kritikk av kronprins Mohammed.

Etter først å ha nektet å ha noe med drapet å gjøre, innrømmet til slutt saudiarabiske myndigheter at Khashoggi var tatt av dage av saudiarabiske agenter. Myndighetene fastholder imidlertid at kronprinsen ikke visste noe om drapsplanene.

Liket av Khashoggi er ennå ikke funnet, og ifølge tyrkiske myndigheter er det grunn til å anta at levningene ble oppløst i syre for å skjule alle spor.