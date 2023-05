Koepka i ledelsen i PGA-mesterskapet

Brooks Koepka var best i startfeltet for andre dag på rad da han igjen gikk runden på 66 slag, fire under par, i den tredje runden på Oak Hill i delstaten New York i PGA-mesterskapet i golf.

Amerikaneren tar dermed ledelsen alene med totalt seks under par, ett slag foran nordmannen Viktor Hovland og canadieren Corey Conners.

Været var alt annet enn enkelt for spillerne med mye regn på den tredje runden av årets andre majorturnering.

– Det var tøft med regnet. Fuktigheten i gresset bremser opp. Men det føltes som om jeg var mye mer aggressiv enn de to foregående dagene på greenene, sier Koepka.

– Må spille smart

Hovland mistet sin delte ledelse etter den andre runden på grunn av Koepkas glimrende spill, men ser fram til avslutningen på søndag.

– Jeg skal prøve å gjøre det samme som jeg har gjort de siste dagene. Jeg tror ikke at dette er en bane der du kan bli for gal. Du må spille smart, treffe midt på greenene og gi deg selv mange sjanser og forhåpentligvis få putteren til å bli varm, sier Hovland.

Hovland står med tre seire på PGA-touren i sin karriere. Han endte på delt fjerdeplass i British Open i fjor, etterfulgt av delt sjuendeplass forrige måned på Augusta National.

Selvsikker Hovland

Den 25 år gamle nordmannen vil bli satt på prøve når han spiller mot Koepka, som har fire major-seire på sin CV og jakter sin tredje PGA-mesterskapstittel på de siste seks årene.

Men en selvsikker Hovland forsikrer at han vil ta det med ro og spille sitt eget spill.

– Hvis du har sjansen til å spille i siste gruppe på en søndag i en major-turnering, er det ganske spesielt, sa Hovland etter å ha levert en tredje runde på par 70 på lørdag.

– Selvfølgelig ønsker jeg å vinne, men jeg kommer bare til å gjøre det jeg mener er riktig på hvert eneste slag, og hvis jeg blir slått, blir jeg slått, men planen er å ikke gi bort seieren, sier nordmannen.