Bedrifter som mottar tilskudd til strømstøtte, kan ikke ta ut utbytte i 2023, ifølge regjeringens forslag til tiltakspakke.

Regjeringen vurderer også andre vilkår for å motta støtte, blant annet i lys av erfaringer med støtteordninger under pandemien, kom det frem under fredagens pressekonferanse.

Næringsminister Jan Christian Vestre og partene i arbeidslivet deltar på pressekonferansen.

Strømpakken til næringslivet inneholder en lånegarantiordning for å sikre bedriftenes likviditet. Staten garanterer for 90 prosent av strømlån

Ordningen skal hjelpe bedriftene med å håndtere de store strømregningene til de kan benytte de nye fastprisregimet som regjeringen har lagt opp til gjennom skatteendringer.

Dette innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av høye strømutgifter.

Lånegarantiordningen vil åpne i november og vare til utpå våren 2023, forutsatt godkjenning fra Eftas overvåkingsorgan Esa.

Låneordningen inngår som et av fler tiltak i regjeringens strømpakke til næringslivet, som ble lagt fram fredag.

NHO fornøyd

NHO er glad for regjeringens ordning for strømstøtte, men vil jobbe videre for at større bedrifter skal få mer støtte.

– Dette har tatt lang tid, men vi er glade for at dialogen med regjeringen nå har gitt en modell som hjelper noen av de mest utsatte bedriftene. De kan søke om en direkteoverføring som dekker deler av strømregningene de neste månedene. Det kan sikre både arbeidsplasser og livsverk, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO like etter at ordningen ble kjent.

NHO påpeker imidlertid at strømpakken må evalueres fortløpende for å se om den må forlenges eller oppskaleres.

– Vi hadde også ønsket at større bedrifter som er rammet, hadde fått mer støtte. Det lyktes ikke i denne omgang og må følges opp videre, sier Almlid.

Skal ordningen avsluttes ved årsskiftet, slik regjeringen foreslår, legger NHO som premiss at et nytt og velfungerende fastprisregime er på plass til 1. januar.

– Eksatraordinær



– Denne situasjonen er ekstraordinær. Vi har vært opptatt av at det er noen bedrifter der ute nå som treffes hardt av krigens konsekvens, og av veldig høye strømpriser. Det er der vi må treffe tiltak nå, sa Støre til NRKs Politisk kvarter fredag morgen.

Regjeringen har jobbet tett opp mot hovedorganisasjonene i næringslivet LO, NHO og Virke for å få på plass en strømstøtteordning til bedrifter som er rammet av de høye prisene.

Flere bedrifter frykter at de enorme strømregningene kan føre til at de går konkurs eller må permittere ansatte. Regjeringen har fått kritikk fra flere hold for at det har tatt tid å få på plass en løsning, og tidligere i uka ba Virke regjeringen få fortgang i prosessen.

Deler av eventuelle lån skal kunne konverteres til tilskudd

VG skrev torsdag at regjeringen har åpnet for et kompromiss om en begrenset strømstøtteordning. Etter det NTB kjenner til, er en ordning med søkbar direktestøtte til bedrifter som sliter særlig tungt med strømprisene, blitt diskutert denne uka.

Det er imidlertid kriteriene for å kunne søke støtte som skal ha vært stridens kjerne i arbeidet med å få ordningen på plass.

I tillegg skal det være enighet om at deler av eventuelle lån skal kunne konverteres til tilskudd dersom bedriftene oppfyller kriterier for energisparing.