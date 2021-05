Temaet for pressekonferansen vil blant annet være vaksinestrategi. På pressekonferansen vil det bli kjent at AstraZeneca-vaksinen tas ut av det norske vaksinasjonsprogrammet, opplyser kilder til VG.

Det er foreløpig ikke kjent om Johnson & Johnson-vaksinen også blir tatt ut. Det er mer komplisert, og derfor mer usikkert, får VG opplyst.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og smitteverndirektør ved FHI Geir Bukholm vil også være til stede på pressekonferansen.

Lovet rask avgjørelse

Høie lovet mandag en snarlig avgjørelse om AstraZeneca- og Johnson & Johnson-vaksinene i Norge.

– Arbeidet med hovedkonklusjonene vil ikke ta lang tid, vil jeg tro, sier Høie til NTB etter en pressekonferanse mandag formiddag.

Mandag ble det klart at det såkalte Vorland-utvalget ikke anbefaler bruk av AstraZenecas og Janssens coronavaksiner som en del av det norske vaksinasjonsprogrammet. Et mindretall i utvalget åpner imidlertid for å dele ut vaksinen til frivillige.

Folkehelseinstituttet (FHI) har anbefalt å ta AstraZeneca-vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet.

Fordeling

FHI har også fått i oppdrag å vurdere vaksinefordelingen. Deres anbefaling er foreløpig ikke lagt fram. Vorland-utvalget mener at regjeringen bør vurdere å flytte 18-25-åringer fram i vaksinekøen.

I tillegg har de sett på hvorvidt man kan vente tre måneder mellom første og andre vaksinedose, samt om Oslo og andre smitteutsatte områder kan få enda flere vaksinedoser.

Fram til nå har eldre og personer med underliggende sykdommer hatt prioritet i vaksinekøen, men det er de yngre som sprer mest smitte.

Derfor vurderer FHI å prioritere de yngste i den siste aldersgruppen, som er de mellom 18 og 44 år, har Aftenposten tidligere skrevet. Anbefalingen skulle etter planen leveres til regjeringen 11. mai.