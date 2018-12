Døv Venstre-politiker: – Tolkemangel fører til politisk knebling

Lederen i Venstres tegnspråkutvalg avlyste et møte med Venstre-topper på grunn av mangel på tegnspråktolk. Tolkemangelen fører til politisk knebling, sier hun.

Få timer før Venstres landsstyremøte fikk Julia Anh Thu Ølmheim beskjed om at tolketjenesten i Oslo ikke kunne levere tolk til møtet. Derfor ble møtet avlyst.

– Vi var invitert til landsstyret med statsråder til stede for å orientere om norsk tegnspråk og utfordringer for døve og hørselshemmede. Dette var en glimrende anledning til å stille noen krav og skape forståelse for utfordringer det nå må ryddes opp i tolketilbudet, understreker Ølmheim, som leder partiets tegnspråkutvalg.

Ifølge Ølmheim har dette skjedd ti ganger i 2018. Hun framholder at tolkemangelen ikke bare rammer døve i politikken, men at det rammer skoleavslutninger, foreldremøter eller teaterforestillinger.

– Dette er et stort problem for døve i Norge. Norske tolketjenester er så lavt prioritert at resultatet er et kraftig demokratiunderskudd for døve, hørselshemmede og samfunnet for øvrig, sier Ølmheim.

(©NTB)