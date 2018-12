Høyre-kommuner har økt eiendomsskatten med 155 millioner kroner på to år

33 Høyre-kommuner hentet inn mer i eiendomsskatt i 2017 enn i 2015, viser en gjennomgang Nationen har gjort.

Totalt krevde Høyre-styrte kommuner inn 155 millioner kroner mer i 2017 enn i 2015, og da er de som har redusert skatten er trukket ifra, skriver Nationen som har gjort en gjennomgang basert på tall fra Statistisk sentralbyrå.

Elverum er blant de kommunene med den høyeste økningen på to år. På to år har kostnaden for en familie i en enebolig på 120 kvadratmeter nesten doblet seg – fra 3.500 kroner til 6.300 kroner. Økningen har gitt kommunen 25 millioner kroner i ekstra inntekter, ifølge Nationen.

Elverum-ordfører Erik Hanstad (H) sier til avisen at forklaringen er at den jevne veksten i folketallet har stoppet opp. Høyre som parti sier nei til eiendomsskatt, men Hanstad sier han kjenner på en litt annen hverdag.

– Vi er jo helt enig i prinsippet om at skatten er usosial, men når realiteten kommer innover deg, er dette inntektsmuligheten vi har hatt. Det må vi bare beklage, men det er virkeligheten for oss, sier Hanstad.