2019 Porsche 911: Starter på 1,6 millioner – tror på rekordhøyt salg i 2019

2018 blir rekordår – forventer betydelig økning i 2019.

Porsche var lenge et merke som ikke solgte særlig mye i Norge. Men så kom SUV-ene Cayenne og Macan og familiebilen Panamera. Dieselmotorer og ladbare hybrider kom på plass – ja, snart er det også klart for deres første helelektriske bil. Plutselig er Porsche et aktuelt merke for langt flere – også i Norge.

For noen er det imidlertid bare én ting som gjelder når man snakker om Porsche: Nemlig selve urmodellen: 911. Sportsbilen som har kanskje bilverdens største ikonstatus.

Det er få, om noen biler, som har endret grunndesignet like lite som som denne gjennom årenes løp. Så vellykket har den vært, at man ikke gjør annet enn små justeringer underveis.

Snart er det duket for enda en ny generasjon 911, den åttende i rekken, med internkoden 992.

Denne gangen har man tatt store grep – på innsiden.

Feil bil?

Nylig fikk vi være til stede under avdukingen av 911 på bilutstillingen i Los Angeles. Vi trodde først noen hadde gjort en tabbe, og løftet duken av dagens modell. Men etter nøyere betraktninger, ser vi at dette er den nye.

Som vanlig er det minimale designgrep på utsiden. Men særlig hekken gjør det mulig å skille den nye fra utgående modell.Her er det nå bredere baklys, slik vi har sett på nye Cayenne og Panamera. I tillegg går rillene på bakluka over motoren i lengderetning, i stedet for på tvers.

Selve bakfangeren er også modifisert.

Denne silhuetten er tidløs. Er du bilinteressert, så vet du hva dette er ...

Helt ny innvendig

Foran er det også nye lykter, men bare «innmaten», og også her en strammere og litt modifisert frontfanger. Som sagt, du skal følge godt med, for å se endringene.

Men det har skjedd et par ting du kanskje ikke legger merke til ved første øyekast også. For eksempel er skjermene både foran og bak blitt bredere, for å gi plass til 20" forhjul og 21" bakhjul. Dessuten blir modellene nå like brede bak, for å framheve det slanke midtpartiet.

Dørhåndtakene er nå innfelt, og kommer ut først når de skal brukes.

Store grep innvendig

Men på innsiden har man tatt betydelig større grep. Her har man blant annet fått på plass et helt nytt infotainmentsystem. Det er en ny og langt større skjerm på dashbordet, nå på 10,9".

Instrumentpanelet består av en stor analog turteller i midten, og to digitale skjermer på hver side.

Midtkonsollen er blitt høyere og mer ruvende enn før. Men knappene er langt færre – og girspaken er blitt til en liten joystick.

Prisøkning

Nye 911 kommer til Norge i mars. De første modellene ut er Carrera S og Carrera 4S. Prisene starter på 1.615.900 kroner for Carrera S og 1.712.900 kroner for Carrera 4S. Det er en liten prisøkning fra dagens modeller. Men samtidig har man også mer å rutte med. Og det er jo tross alt kjøreegenskaper og ytelser som kanskje er viktigst på 911.

4S har firehjulsdrift og har fått 450 hk. Det gir 0-100 km/t på bare 3,6 sekunder! Det er 0,4 sekunder raskere enn dagens modell. Et lite hav av tid, i denne sammenheng. Velger du Sport Chrono-pakke, klarer den dessuten same øvelse på bare 3,4 sekunder.

S-en har samme treliters twinturbo boxer-motor som 4S, men må klare seg med bakhjulsdrift. Det gir 0-100 på 3,7 sekunder.

– Stor interesse

I Norge forventes det at 4S kommer til å bli volummodellen.

– Interessen for 911 er stor. Tilbakemeldingene så langt har vært veldig positive. Hvis vi får nok biler – og det skal vi klare – så blir det ny rekord igjen i 2019, sier Morten Scheel i Porsche Norge.

Målet er å selge rundt 120-130 eksemplarer av 911 i 2019.

Det vil også komme flere utgaver av nye 911 i løpet av neste år. Både dyrere og billigere enn de første utgavene.

Artikkelen ble først publisert av Broom.no.