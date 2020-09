Artikkelen inneholder annonselenker.

1. Friends julekalender

Vil du skrive notater på Rachels notatblokk fra Central Perk? Ha kulepenn, viskelær og andre småting med Central Perk-logo? Denne julekalenderen vil vekke gode minner hos absolutt alle trofaste Venner for livet-fans.

Bestill den kule friends-julekalenderen her.

2. Ha det julefint på badet



Hva er vel bedre enn å fylle badekaret med morsomme badebomber, søte såper og velduftende skrubbekremer? Har du badekar i hus, vil denne julekalenderen garantert falle i smak hos tenåringen. De fleste av produktene fra Bomb Cosmetics er dessuten vegan-vennlige og ikke testet på dyr.

Du får kjøpt den morsomme badebombekalenderen her.

3. Makeup-kalender



Dette er den perfekte kalenderen til alle jenter som er opptatt av hud, hår og makeup. Bak lukene skjuler det seg alt fra makeup-koster, neglefiler, strikker, spenner og mye mer.

Du får kjøpt kalenderen her.

4. Bygg ditt eget kamera

Er tenåringen interessert i foto? Da er dette en super adventskalender vel verdt å sjekke ut. Med Haynes DIY retrokamera som julekalender, kan du rett og slett bygge ditt eget fotokamera dag for dag, bit for bit, helt frem til julaften. Kameraet er en minikopi av et reflekskamera fra 1920-tallet og best av alt: det virker!

Kjøp kalenderen her.

5. Volkswagen Boble-julekalender

Denne adventskalenderen er en sikker vinner for alle bilinteresserte. Volkswagen Beetle, eller «boble» som mange kaller den, er en elsket klassiker. Nå kan du bygge din egen bil helt fra bunnen av! Med i julekalenderen får du også en bunnplate med miljøbilder som bilen kan stå på, og en lydmodul som gjengir den originale motorlyden på bilen.

Les mer om hva julekalenderen inneholder og bestill den her.

Er du mer glad i Mercedes Benz? Da må du ikke gå glipp av denne julekalenderen her.

6. NYX professional julekalender



Det populære makeup-merket NYX har samlet 24 av sine bestselgende produkter i ministørrelser i årets julekalender. Her får du alt fra fargerike lipgloss, glitterøyenskygger, primer og lipbalm.

Se kalenderen og kjøp den her.

7. Puslespillkalender

Denne puslespillkalenderen inneholder hele 1000 puslespillbrikker, så her er nok å henge fingrene i! La det bli en felles aktivitet og kos dere med nedtellingen til jul sammen.

Kjøp puslespillkalenderen her.

8. Popkorn-julekalender



Lei av popkorn med bare salt? I denne popkorn-julekalenderen får du popkorn som du nok aldri før har smakt. Hva med popkorn med smak av bringebær og mørk sjokolade? Eller deilig smørkaramell og ristede nøtter?

Kjøp popkorn-julekalender her.

9. Hold deg varm på føttene

Hva med et nytt sokkepar hver eneste dag frem mot jul? Sokker i ulike farger er populært, og her får du 24 par søte sokker i fine pastellfarger i størrelsen 37-40. Miks og match!

Kjøp sokkekalenderen her.

10. Neglelakk fra essie

Essie er et velkjent og populært merke som har neglelakker i uendelig mange farger. Her får du neglelakker i mange ulike farger og størrelser, og flere andre fine overraskelser bak kalenderlukene.

Kjøp julekalenderen fra essie her.

Se enda flere kule julekalendere her.