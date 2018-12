Ferieparadiset Acapulco er blitt en av Mexicos farligste byer

Få feriebyer er like berømte og legendariske som Mexicos største stillehavshavn. Acapulco startet som et feriested for rike og velstående celebriteter i A-klassen, som Elizabeth Taylor, John Wayne og Kennedy-klanen. Byen nevnes også underveis i Frank Sinatra-klassikeren «Come Fly With Me»:



«Weather-wise it's such a lovely day

Just say the words and we'll beat the birds

Down to Acapulco Bay»

