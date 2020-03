– Folk bør bli kjent med hennes historie. Der ligger det viktig lærdom

I 1970-tallets musikalske landskap, der hitlistene gjerne var dominert av hard, psykedelisk og heftig rock, traff søskenparet Karen og Richard Carpenter blink med sin helt egen suksessformel bygget på iørefallende ballader og myk pop. Med Richard ved piano og Karen på trommer og vokal herjet Carpenters med hitlåter som «Close to You», «Top of the World», «Yesterday Once More», «Rainy Days and Mondays» og «Goodbye to Love». De solgte mer enn 100 millioner plater, leverte 17 topp 20-hits og mottok flere Grammy-priser.

Men suksessen skulle komme med en stor personlig kostnad. Spesielt for Karen. Et intenst turnéliv med lite rom for privatliv, et problematisk forhold til moren og et stadig mer anstrengt samarbeid med sin kontrollerende storebror slet på Karen. Samtidig utviklet hun spiseforstyrrelse som følge av flere år med mangel på selvtillit. Det hele endte tragisk da hun døde 4. februar 1983, bare 32 år gammel.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: I 2010 gikk Karen Carpenter inn på magasinet Rolling Stones liste over de 100 største sangerne gjennom tidene. De omtalte stemmen hennes som «uendelig frodig og nesten sjokkerende intim»



2. mars ville Karen Carpenter feiret 70 år. Artist Linda Ekeland har gjennom sin egen karriere hatt den amerikanske sangerinnen som sitt store vokalforbilde. Etter Ekelands mening var hun i besittelse av tidenes stemme.

– Det er noe med roen og varmen, ærligheten og sårbarheten. Og så har du hele hennes egen historie som gjør noe med ektheten i det hun synger om. Hun begynte jo som trommeslager og ble formelig presset frem på scenen fordi hun ikke forsto sin egen gudegave. Så det handler ikke bare om fin musikk – det er en hel pakke med henne som jeg har hengt meg litt opp i, sier hun til ABC Nyheter.