Sammen med bandet ga Joplin ut debutalbumet «Big Brohter and the Holding Company» for selskapet Mainstream, og i august samme år inntok de scenen på Monterey Pop Festival hvor Janis slapp seg helt løs bak mikrofonen. Hun sang for full hals, skrek og stønnet inn i mikrofonen, sparket ut med beina og sprengte samtidig alle grenser for kvinnelige artister på scenen.

Etter opptredenen på Monterey signerte bandet kontrakt med Columbia Records. Deres første album hadde kanskje høstet lite oppmerksomhet, men etter Monterey ble alt forandret.

Janis Joplin fikk sitt definitive gjennombrudd på Monterey Pop Festival. Blant publikum ser vi Cass Elliot fra gruppen The Mamas and the Papas som følger forhekset med på Joplin



Kjære mamma,

Endelig en rolig dag og tid til å kunne skrive om de gode nyhetene. Jeg har nå flyttet inn i mitt nye rom i vårt vakre hus på landet. Jeg kan ikke snakke om noe nytt. Bandet er livet mitt nå. Jeg satser helhjertet og jeg elsker det. Jeg sender noen utklipp. Alt som har skjedd siden Monterey. Skrev Port Arthur News noe? Send det i så tilfelle.

Jeg kan bli stjerne en dag. Det er rart, jo nærmer det kommer, dess mindre viktig er det å bli en stjerne. Men uansett hva det innebærer så er jeg klar.

Janis

«Cheap Thrills» utgis i 1968 og havner på 1. plass på Billboard-lista i løpet av åtte uker, og albumet holder på topplasseringen i åtte sammenhengende uker. Albumet solgte til gull på tre dager, og da hadde de allerede gjort rent bord med singelen «Piece of Mye Heart» der Joplins mektige bluesvokal virkelig kommer til sin rett.

– Jeg tror hennes egen fortelling handlet om å få livet ditt til å passe til verdiene dine. Og hun fant den muligheten i musikkverdenen på 60-tallet. Hun hadde alltid ønsket å bli akseptert, og det ble hun der. Det ble drivkraften hennes, det føltes så nytt og annerledes for noen som hadde vært som et utskudd, forteller lillesøsteren Laura Joplin i «Janis – Little Girl Blue».