Lufta er fløyelsmyk og varm over Adenbukta. Det er så vidt motorene dypt nede i skipet kan merkes.

En velsmakende treretters middag hviler rolig i de indre regioner, sammen med to glass vin og den lille drinken før måltidet.

Fra salongen bak oss høres kjente toner fra orkesterets repertoar.

Sola er i ferd med å dyppe seg ned i sjøen for noen timers pause.

Det har vært nok en perfekt dag!

(Artikkelen fortsetter under bildet).



En stille morgenstund på cruiseskipet Costa Toscana - det er klart for nok en perfekt dag, akkurat som gårsdagen og dagene før det.. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Cruise uten ende



ABC Nyheter er på cruise – en av de raskest voksende ferieformene over store deler av verden.

Stadig flere elsker å forlate hverdagen på denne måten; pakke en koffert, entre et stort og luksuriøst skip og legge ut på det uendelige og blå havet for noen late og deilige døgn der alt er lagt til rette for kos og avslapping.

Det er i alle fall slik reklamen forteller at det skal være!

Det er ingen ende på hvor mange, hvor lange, hvor korte eller hva slags cruise man kan reise på. Vil du være borte hjemmefra i tre år, eller tre døgn; ikke noe problem.

Et hundre dagers verdenscruise koster fra 100 000 kroner og oppover, et ukelangt cruise i Karibia eller Middelhavet er mulig å få for under 10 000 kroner pr person. Innimellom der er det ufattelig mye å velge mellom.

(Artikkelen fortsetter under bildet)



Det finnes cruise for enhver anledning, årstid og lengde - og ethvert hav, sjø eller elv. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Man kan cruise nesten overalt der det finnes hav og sjø:

På de store innsjøene i USA eller i Svartehavet og Det kaspiske hav. Oppover Amazonas i Sør-Amerika eller nedover Nilen i Egypt. Man kan drive med elvebåter nedover Mekong i Vietnam, eller gli stille ned Donau – fra hovedstad til hovedstad på «B».

Man kan pakke seg inn i fleece, dunklær og goretex og nyte arktisk natur på Svalbard, i Alaska – til og med gjennom Nordøstpassasjen nord for Russland når isen er borte.

Det hender også man kan nå Nordpolen på kjøl.

Eller man kan sette kursen sørover for å hilse på pingviner og andre spennende skapninger langs iskanten i Antarktis.

Det finnes singelcruise, dansecruise og jazzcruise. Det finnes egne cruise for dem som liker reggae og for dem som helst vil høre rythm and blues.

Ingenting annet enn fantasien setter grenser, det er egen smak og egne ønsker som avgjør – og størrelsen på lommeboka, selvsagt.

Og det må være lov å si det; å reise på cruise kan være riktig så deilig og avslappende – og gi opplevelser for livet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Costa Toscana klar for avgang - cruiset fra Dubai til hjembyen Genova i Italia tar 20 døgn. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Billigere transitt-reise



Jeg mønstret på i Dubai i midten av mars i år. Gigantiske «Costa Toscana» lå som

et isfjell i havnen, ett av de aller nyeste og største skipene i det italienske Costa-rederiets flåte – en flytende by med plass til rundt 6 600 passasjerer. Vi var (heldigvis) ikke så mange, bare rundt 1 750.

Det var dermed god plass både i restaurantene, i barene, på solsengene og på alle de andre tilbudene skipet var utstyrt med.

«Costa Toscana» har hjemmehavn i Genova. I sommerhalvåret går den kortere cruise på 5-10 dager rundt i Middelhavet.

Men når det blir høst, setter den kursen sørover, gjennom Suez-kanalen, ned

Rødehavet og til De forente arabiske emirater, der den går sine cruise gjennom vinteren.

Vår reise var transittruten tilbake til Middelhavet for en ny sommersesong. Disse turene selges gjerne betydelig billigere enn de korte cruisene i hjemlige farvann.

Vi betalte 25.900 kroner per person. Da var det inkludert fly Oslo-Dubai og Genova-Oslo, hele cruiset i utvendig lugar med balkong, og all mat ombord (frokost, lunsj og 3-4 retters middag.

Drikke, altså øl og vin etc, kostet ekstra. Det finnes mange ulike drikkepakker til ulike priser.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Rolig hav, rolige dager på Costa Toscana. Foto: Costa Cruises

Reise uten å reise

I løpet av 20 døgn ombord gikk ferden fra Dubai, via Abu Dhabi, Muskat og Salalah, opp Rødehavet, gjennom Suez og til Heraklion på Kreta.

På veien videre til Genova anløp skipet Aten, Palermo på Sicilia, Napoli, og Romas havneby Civitavecchia.

Det er noe eget, noe nesten kontemplativt, ved å være på cruise.

Man reiser, men reiser likevel ikke.

Man er i ro.

Man stresser ikke.

Man får oppfylt sine materielle ønsker uten strev eller mas.

På hvert stopp kan man gå i land, det tilbys en uendelig lang rekke av utflukter og opplevelser – som naturligvis koster ekstra.

Men man trenger det ikke.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Fra øverste dekk ser man ned på VIP-dekket akter. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Verden fra øverste dekk



Vi møtte par som hadde nøyd seg med å se hver eneste havn fra øverste dekk på skipet:

– Det blir så slitsomt med all bussingen og vandringen. Her vil vi gjerne ta det rolig, slappe av og bare nyte å være på skipet, sa det eldre tyske paret.

Det hører med til historien at alle de guidede turene i alle havner var organisert av rederiet, til dels til svært høye priser.

Det var lite å se til at lokale aktører fikk glede av verdiskapningen fra de reisende.

Vi hørte til dem som heller dro ut på egen hånd, i stedet for å kjøpe et av de til sammen 113 tur- tilbudene fra Costa-rederiet.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Costa Toscana - klar for å ta imot liv og yte underholdning ombord. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Hvem er de, alle sammen?



Hvem er det så som reiser på cruise; er det bare eldre amerikanske damer med blått hår?

Nei, det er ikke det.

Alderssammensetningen på cruise har endret seg betydelig de siste tiårene. På en treukers reise midt i mars, er det naturlig at de fleste passasjerene var over sin første ungdom.

Men om sommeren, på de kortere cruisene, er det minst like mange unge par, barnefamilier og middelaldrende, som det er gråhårete pensjonister.

Det berømte markedet - souken - i bydelen Muttrah, i Muskat byr på en kakofoni av lyder, farger og smaker. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Muskat: Krydder i tilværelsen



Krydderselger Omar i Muskat med litt safran. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Det er naturligvis mye artig, interessant og spennende å oppleve hvis man utnytter mulighetene på stedene der skipet legger til.

For vårt lille følge, var Muskat (el Musqat), hovedstaden i Oman, et av de absolutte høydepunktene.

Byen er en av de eldste i Midtøsten, kjent siden det andre århundret. Vasco da Gama gikk i land her på sin jakt etter sjøveien til India. Her ligger det eneste operahuset på den arabiske halvøya.

Vi dro til den eldre delen av hovedstaden, bydelen Muttrah, med sitt berømte marked – souken – en kakofoni av lyder, farger og smaker.

Har man lyst på å ta litt krydder med hjem, er dette stedet å finne det man ønsker.

Spesielt for Muskat er at den en helt fri for de moderne skyskraperne man finner i nabobyene Dubai og Abu Dhabi.

Den omanske staten ønsker det slik, de er nøye på at alle bygg og boligstrøk skal henge arkitektonisk sammen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Underholdningen ombord på et cruiseskip er mangfoldig. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Reise med mål og tid



Livet om bord på et cruiseskip følger gjerne en fast linje, for mange knyttet til de daglige måltidene; frokost, lunsj og middag.

På vår reise var de to første måltidene servert i en buffetrestaurant; man

kom og gikk som det passet innenfor en romslig åpningstid.

Middag ble servert til et fast tidspunkt i en annen restaurant. Vi var opprinnelig plassert ved et større bord, sammen med andre mennesker, men et lite hint til hovmesteren, så fikk vi vårt eget tomannsbord for hele resten av turen.

På vårt cruise ble det mange dager i sjøen, blant annet syv døgn opp Rødehavet uten landkjenning.

Så lenge været var godt, ble det god anledning til soling, plasking i basseng eller en av de utallige aktivitetene lagt opp fra skipets side.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



Blir det for mye sitting, spising og drikking finnes det flust med alternativer -som for eksempel gruppetrening på dekk. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Det var tilbud om dans, gymnastikk, volleyball, og annen fysisk aktivitet. Skipet hadde en svær vannsklie for de minste, og et gigantisk innendørs badeland.

Innendørs var det også casino, spillehall og handlegate, det ble arrangerte quizz og show flere ganger om dagen. To store scener sørget for at det var forestillinger flere ganger om dagen for dem som ønsket det.

Ville man ikke delta i fellesaktiviteter var et eget område på øverste dekk avsatt for «fotturer,» eller man kunne finne seg en stille krok med en kopp kaffe, et glass eller bare en god bok.

Par og grupper samlet seg også for å spille kort.

Kjedelig ble det sjelden, selv uten å gå i land.

(Artikkelen fortsetter under bildet).



21 ulike restauranter pluss 24 timers roomservice tilfredsstiller behovene til de aller fleste ombord.på Costa Toscana. Her fra vår faste restaurant hvor alt var inkludert i prisen. Foto: Tore Ulabrand Joansen

Mat og drikke ombord



Det er ingen grunn til å være sulten på noe tidspunkt av døgnet ombord på Costa Toscana: 21 ulike restauranter pluss 24 timers roomservice tilfredsstiller behovene til de aller fleste.

I tillegg kommer et stort antall barer.

Skipets tre hovedrestauranter for de fleste passasjerene, er La Maremma på dekk 6, Oliveto på dekk 5 og Il Vigneto Osteria på dekk 7. Her serveres inntil fire retters middag hver kveld, inkludert i billetten.

Det er egne restauranter (Argentario og Bellavista) for VIP-passasjerene, de som enten har betalt ekstra eller som er rederiets gull- og platinamedlemmer.

Maten i de «vanlige» restaurantene er overraskende god og pent presentert. Menyen inneholder gjerne klassiske retter fra det italienske eller spanske kjøkken, og ut fra våre erfaringer, vil man sjelden bli skuffet.

Artikkelen fortsetter under bildet



Mat fra gourmet-restauranten Archipelago på Costa Toscana. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Gourmett og god



Men om den ikke skulle falle i smak, finnes det alternativer:

Achipelago er skipets gourmet-restaurant, der menyen er satt sammen av europeiske stjernekokker. Det koster litt, men mindre enn man skulle vente på dette nivået.

På Teppanyaki må man også betale ekstra, der kan man i tillegg til maten kose seg med akrobatisk artisteri fra personalet.

Sushinos viktigste retter fremgår av navnet, Heineken Star Club og Bistro er halvt pub og halvt steakhouse om behovet for en burger eller en blodig biff skulle bli overhengende.

På tidligere cruise har vi opplevd å «bare» betale noen euro eller dollar ekstra for å spise a lá carte. Slik er det ikke på Costa-skipene. Der betaler man hele matens pris.

I Leonardo bar sitter man i svært kostbare og elegante skinnstoler. Der kan man i tillegg til å nye et glass også danse til skipets ulike orkestre.

I Ferrari bar drikker man sprudlende italiensk, det finnes en egen Campari-bar, et ekte italiensk pizzeria (PummidOro), det finnes en italiensk isbar, en egen Nutella-restaurant og litt av hvert annet.

Skipet har selvsagt en rekke ulike barer i tilknytning til soldekk og badeland. Det finnes egne fruktbarer for dem som vil leve sunt.

Show på cruise - Costa Toscana Foto: Tore Ulabrand Johansen

Underholdning



Underholdningstilbudet for voksne består i hovedsak av konserter og ulike show på de to hovedscenene, Colosso og Poltrona Frau, to atrier der man kan overvære forestillingene fra flere dekk oppover.

Her arrangeres også informasjonsmøter og det er her skipets kaptein hilser på passasjerne, og der offiserene en gang eller to i løpet av cruiset byr passasjerer opp til dans – en svært populær aktivitet.

For de minste, og for ungdommene, finnes det alt fra kostymeparty til Peppa Pig-forestilling.

Det arrangeres The Voice-konkurranser og dansekonkurranser og det er en egen Teen Club om bord.

Artikkelen fortsetter under bildet



Gjennom Suezkanalen sett fra Costa Toscana. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Konvoi i kanalen



Et annet av de virkelige høydepunktene på reisen, var ferden gjennom Suez-kanalen: Den menneskeskapte vannveien er en av de viktigste i verden. Den knytter sammen Middelhavet og Rødehavet og er 193 kilometer lang.

Arbeidet startet i 1859 og kanalen ble åpnet for trafikk ti år senere. Suez reduserte reisetida mellom Europa og Asia med om lag 30 dager og ble en suksess fra første dag.

Gjennom Suezkanalen sett fra Costa Toscana. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Skipene går gjennom i konvoier, vi var drøyt 30 skip som fulgte hverandre på rekke og rad. Kraftige taubåter fulgte hvert eneste skip, noen gjentagelse av hendelsen med containerskipet «Ever Given» som sperret kanalen i flere uker i 2021, skal man ikke ha noen gjentakelse av.

Det tok en hel dag, fra tidlig morgen til langt på kveld å seile gjennom kanalen. På styrbord side var det lite å se, mil etter mil med flat Sinai-ørken, av til med et vakttårn eller en militær forlegning.

På babord var det noe helt annet, grønne marker, livskraftige landsbyer, moderne byer – til konvoien omtrent ved solnedgang var ute i Middelhavet og kunne oppløses.

Det var en enestående opplevelse.

I Middelhavet ble været dårligere, det var slutt på solingen og badelivet. Men til gjengjeld var det mulighet for spennende besøk til arkeologiske milepæler som Knossos-tempelet i Heraklion på Kreta, Akropolis i Aten og Pompeii i Napoli.

Artikkelen fortsetter under bildet



Omgivelser rundt Suez-kanalen. Byen på vestre bredd er Vest-Kantara, ellers ser vi på østsiden enden på Sinai-ørkenen. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Omstridt turisme

Det blir stadig mer populært å reise på cruise. Nye destinasjoner og havner skrives inn på kartet, tilbudene øker nærmest daglig. Men alle medaljer, om de er aldri så blanke og skinnende, har en bakside.

For cruisenæringens vedkommende handler det om utslipp og forurensing. De enorme luksuskipene bruker mye drivstoff og slipper ut store mengder helseskadelige stoffer – blant dem svoveldioksid.

Det rammer også Norge.

Bare Spania, Italia, Hellas og Frankrike har større utslipp fra cruiseskip enn Norge. Her i landet var utslippene av svoveldioksid fra cruisetrafikken fem ganger høyere enn fra all annen skipstrafikk langs norskekysten, ifølge en studie fra den europeiske organisasjonen Transport & Environment (T&E) i 2019.

– Luksuriøse cruiseskip er flytende byer som blir drevet av noe av det skitneste drivstoffet som finnes, uttalte T&Es shippingansvarlig Faig Abbasov i en kommentar. Ifølge rapporten er cruiseskipene blant dem som forurenser aller mest, ikke bare når det gjelder svovel, men også utslippene av nitrogenoksid (NOx) er rekordhøye.

Costa Toscanas kaptein Massimo Pellisi orienterer. Foto: Tore Ulabrand Johansen

De senere årene har cruiserederiene gjort mye for å redusere sitt miljøavtrykk. Rederiene kappes om å fremstå mest mulig miljøvennlig, blant annet ved å bygge skip som er utstyrt med motorer som bruker flytende naturgass. Utslippene fra andre deler av virksomheten skal også være minimale, spillvann samles opp, søppel resirkuleres og overskuddsmat tas vare på og deles ut til veldedige

organisasjoner.

Næringen har egentlig ikke noe valg.

Flere av de største havnene har gjort eller er i ferd med å gjøre vedtak som vil påvirke cruisetrafikken i fremtiden, ikke bare i Norge. Blant tiltakene er begrensninger på antall skip eller passasjerer og krav om bruk av landstrøm ved kai.

Tre hovedmål går igjen i de norske havnenes nye regime for cruiseskipene. Det ene er at skipene må tilfredsstille nye utslippskrav. Det andre at cruiseanløpene

må fordeles bedre for å unngå trengsel. Og det tredje er at man må få passasjerer og rederier til å legge igjen mer penger i havnene de besøker.

Og noen nøyer seg ikke med justeringer; de vil ha cruisetrafikken vekk fra sin dørterskel. I mars 2021 vedtok den italienske regjeringen å forby cruiseskip å seile helt inn i det historiske sentrum av kanalbyen Venezia.

Forbudet ble innført for «å beskytte den kulturelle og historiske arven som tilhører ikke bare Italia, men hele verden», sa regjeringen. Tidligere kunne de enorme cruiseskipene ankre opp i lagunen rett utenfor den berømte Markusplassen.

Nå må de i stedet ankre opp i Marghera-havnen, et stykke

utenfor den historiske delen av byen.

Artikkelen fortsetter under bildet



Skipets offiserer i dans med passasjerer. Foto: Tore Ulabrand Johansen

Tips for uerfarne cruisere

Det er svært enkelt å bestille et cruise i dag. Det finnes utallige rederier, reisebyråer og reiseselskaper som tilbyr et vell av ulike alternativer. Likevel kan det være litt vanskelig å velge hvor eller når man bør dra eller når man må bestille, hva man skal ta med seg eller hva man kan vente seg hvis man er

litt uerfaren.

Her er noen tips som kanskje kan komme til nytte:

En tommelfingerregel er at man er tidlig ute med å bestille. Cruise for sommeren legges gjerne ut i perioden januar-mars. Da er prisene ofte mer moderate enn når skipet begynner å fylles opp. Og det er selvsagt mest å velge mellom. På lengre cruise legges plassene gjerne ut helt opp mot 18 måneder i forkant. Å være tidlig ute, er særlig viktig dersom noen i følget har spesielle behov.

Må man ta med seg mye kontanter?

De aller fleste rederier har innført et system der man får et eget kort, eller et armbånd som brukes til å betale for alt som koster ekstra når man er på skipet. Det kan være drikkevarer, utflukter, medisinsk behandling etc. Kortet eller arbåndet er knyttet til ens private kredittkort, og regningen gjøres opp før man forlater skipet.

Litt kontanter er uansett bra, særlig om man besøker land med et mindre utbygd betalingssystem enn vi er vant til.

Høye heler på cruise med Costa Toscana Foto: Tore Ulabrand Johansen

Og mens det tidligere var vanlig å kle seg pent til middag, er ikke det noe problem i dag.

Vanlig fritidsantrekk holder lenge, selv om badeshorts og bryte-trøye til middag nok ikke er det smarteste.

Enkelte kvelder kan man bli oppfordret til å kle seg pent, men mørk dress, smoking eller lang kjole er ikke nødvendig.

På de aller fleste skip er det forbudt å ta med seg alkohol om bord. Blir det oppdaget, blir flaskene inndratt og først utlevert når man går i land.

Det er ellers viktig ikke å komme for sent tilbake til skipet, da kan det bli dyrt og vanskelig å komme seg hjem eller til neste havn på egen hånd, spesielt dersom skipet (som på vårt cruise) beholdt alle passene helt til den siste dagen.