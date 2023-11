Tilbake sitter et hav av skuffede passasjerer som har solgt hus og hjem og gjort andre forberedelser til sitt livs eventyr.

ABC Nyheter publiserte i mars i år en artikkel om det eventyrlige cruiseeventyret:

For et minimum på 313.000 kroner året tilbød Life at Sea Cruises, som verdens første cruiseselskap, en tre år lang bucketliste-tur rundt hele jorden.

135 land på syv kontinenter



Konseptet gikk ut på at beboerne på cruiset kunne jobbe og leve et relativt vanlig liv, samtidig som de i løpet av tre år fikk besøke 135 land på syv kontinenter.



Her fra en av cruiseskipets kabiner. Slik tenkte Life at Sea at noen av passasjerene kunne ha bodd i tre år. Foto: Life at Sea Cruises

Cruiseskipet har 400 lugarer, med plass til opptil 1074 passasjerer. Rommene kommer i forskjellige størrelser – fra 12 kvadratmeter til 24 kvadratmeter med balkong.

Men prosjektet Life at Sea ble aldri sjøsatt: Selskapet bak prosjektet klarte aldri å kjøpe skipet som skulle brukes. Ingen forsøk på å finne erstatningsskip lyktes. Finansieringen havarerte.

Men kundene levde på taushet og luftige løfter. Først en uke før siste kunngjorte cruiseavgang fra Istanbul kom den endelige beskjeden.

– Hele prosjektet er avlyst.

Gir seg ikke



Miray Cruises, som sto bak prosjektet, har lovt at alle kundene skal få pengene tilbake seneste februar neste år.

Men mange har problemer likevel. De har lånt penger, solgt hus eller langtidsutleid boligene sine for å kunne seile verdenshavene i tre år som lovet.

Det er mye å rydde opp i.

Ifølge USA Today var mange av passasjerene, som hadde kjøpt cruiseopplevelsen, amerikanske. Derfor er det sansynlig at det vil komme en brottsjø av erstatningskrav mot rederiet.

Administrerende direktør Kendra Holmes i Life at Sea trakk seg fra stillingen tidligere i november. Men ifølge CNN har hun allerede startet et nytt prosjekt med verdenscruise under navnet HLC Cruises.