Grønland krever avgift fra cruise-passasjerer

Grønlands regjering, Naalakkersuisut, har vedtatt den varslede nye passasjeravgiften for cruisepassasjerer. Til sammen gir dette Grønland nye inntekter i millionklassen, skriver Standby.dk

Selve avgiften blir på 50 kroner og trer i kraft fra årsskiftet. I tillegg kan kommunene på Grønland kreve inntil 50 kroner i miljø- og vedlikeholdsgebyr per avstigning av passasjerer.

Pengene fra denne skatten kan kommunene bruke til å forbedre eller vedlikeholde havneanlegg – som toaletter, kaier eller pongtongbroer. Pengene kan ikke brukes i andre kommunale områder, melder Grønland Radio, KNR (Kalaallit Nunaata Radioa).

Skadet konkurranseevnen



Frem til 2015 hadde Grønland en passasjeravgift per cruisepassasjer. Avgiften ble opphevet etter at analyser viste at avgiftene skadet konkurranseevnen sammenlignet med andre populære reisemål som Island og Svalbard.

– I Naalakkersuisut er vi selvfølgelig tilfredse over at det er bred politisk enighet om innføring av cruisepassasjeravgiften. Det vil også komme landet til gode at vi får mer inntekter til statskassen. Og da får også kommunene mulighet til å generere litt inntekter til havneområdene sine. Det er en nøye vurdering å ikke sette beløpet for høyt, for vi har erfaring fra tidligere med en relativt høy avgift som faktisk har virket skremt av enkelte cruiseturister her i landet, Grønlands finans- og skatteminister Erik Jensen sier til KNR.