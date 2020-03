Søppelhaugen i storbyen

Det er vanskelig å tro at ArielSharon Park – et karakteristisk høydedrag noe kilometer vest for sentrum av Tel Aviv – for ikke lenge siden var en gedigen søppelhaug.

I 1998 – etter at 25 milioner tonn var dumpet der – ble den stengt og gjort om til et fenomenalt, vakkert utflukts-omr åde for Tel Avivs innbyggere.

Det skjedde gjennom et av verdens st ørste rehabiliterings-prosjekter i sitt slag.

Miljøvennlig kjøpesenter

I hjertet av Tel Aviv ligger Dizengoff Center, et annerledes kjøpesenter mest fordi at mange av driverne her eier mer enn halvparten av butikkene sine selv. Det gir seg utslag i et langt mer spennende utvalg enn hva som er vanlig i tilsvarende sentere.

I tillegg er det lagt ned betydelige midler i å gjøre den gedigne bygget så miljøvennlig som mulig. På taket – dit gjester har adgang – er det anlagt et lekeanlegg for barn, veksthus, bikuber og mye mer. Shopping, miljøvern og bærekraft i skjønn forening, med andre ord.

Ørkendatteren

Mariam Abu Rkeek er den første beduin-kvinnen som har lansert sin egen kosmetikkserie – Desert Daughter – basert på råvarer fra nærområdet rundt landsbyen Tel Sheva.

Mariam har en helt spesiell historie. Som kvinne i et patriarkalsk samfunn staket hun ut sin egen kurs, som hun gjerne forteller om når du kommer på besøk.

I tillegg får du vite litt om hvordan hun skaper sine produkter – såper, kremer og balsam laget blant annet på urter og kamelmelk(!).

Ikonisk landemerke

Avdat Nasjonalpark – et av Israels mest populære landemerker og utfluktsområder – er mest kjent for ruinene av en oldtidsby bygget av nabateerne (deres mest berømte byggverk kan for øvrig beskues i enda mer ikoniske Petra i Jordan).

Minst like karakteristisk som ruinbyen er ravinen nedenfor. Den tar det ikke mer enn 15-20 minutter å nå enden av, noe hundre-tusener av israelere gjør hvert år.

Stjernetitting i Ramonkrateret

Et av de mest fascinerende naturfenomenene i Israel er Makhtesh Ramon – Ramonkrateret – som er 40 ganger 20 kilometer stort. En makhtesh er ikke et resultat av en vulkan eller meteoritt, som det kan virke, men er et såkalt erosjonskrater skapt av vær og vind siden den gang Negev lå under vann.

Det er gjort en rekke arkeologiske funn som viser at blant andre oldtidsfolket nabateerne hadde en av sine handelsveier gjennom krateret.

Når det mørkner er det såpass lite «lysforurensning» på slettene nede i krateret at det egner seg utmerket til stjernetitting. Det arrangeres også turer med firehjuls-trekkere inn i dette særegne landskapet.

Keramikkurs på kibbutz

Kibbutz Neot Semadar sør i Negev (se hovedsak) arrangerer ulike workshops, for kortere eller lengre perioder innenfor ulike brukskunstarter. Sjekk hjemmesiden for mer informasjon. Kibbutzen tilbyr også overnatting.

Bibelsk park

I vakre Timna Park like nord for Eilat (se hovedsak) kan du vandre, campe, sykle og klatre. Det finnes i tillegg mange spennende arkeologiske attraksjoner der for den som ønsker å bli bedre kjent med de mange kulturene som gjennom historien har ferdes her.

Spa deg ned ved Dødehavet

Innsjøen på det laveste punktet i verden skrumper inn. Det sies at vannstanden i Dødehavet faller med halvannen meter om året, og at man ikke har funnet en fullgod måte å stoppe utviklingen på.

Men fortsatt kan man dra dit og bade, selv om det anbefales å gjøre det på regulerte steder. De er det etter hvert ikke så mange av, i hvert på israelsk side. Opplevelsen av å duve som enn kork, og smøre seg inn med den helbredende gjørmen, er fortsatt en populær og morsom opplevelse.

Bi litt i Tel Aviv

«Den hvite byen » ved havet (oppkalt etter de mange karakteristiske, hvite Bauhaus-husene som ble oppf ø rt her i mellomkrigstiden) har noen av sine st ø rste attraksjoner nettopp ved stranden. Langs (nesten) hele byens sj ø front l ø per det strender, der innbyggerne samles for å bade, padle, surfe og henge på barer og spisesteder.

Det finnes et titalls strender – Jerusalem Beach, Bugrashov Beach, Gordon Beach og Hilton Beach – for å nevne noen, med myk gul sand og klart vann.

Andre attraksjoner verdt å nevne er loppemarkedet i Jaffa, den relativt nyutviklete og hippe bydelen Newe Tzedek (som grenser opp mot Jaffa), Carmel-markedet, restaurant- og butikkomplekset Tel Aviv Port helt i nord, Rabin-plassen (der tidligere statsminister Yitzak Rabin ble skutt og drept etter en tale han holdt der), bydelen Sarona med et lekkert innend ørs marked, Tel Aviv Art Museum og Gamle Jaffa.

Samt mye, mye mer.

__________________________________

Sov godt

Port and Blue Hotel nord i Tel Aviv ikke langt fra Middelhavet er et trivelig hotell med fine rom.

På alle kibbutzene vi besøkte i Negev – Elifaz, Mashabim Sadeh, Neot Semadar og Ein Gedi ved Dødehavet – er det mulig å overnatte.

__________________________________

Spis godt

På de fleste kibbutzene vi besøkte serveres maten i fellesområder. Det meste er organisk, som regel kortreiste urter, grønnsaker og kjøttretter.

I Ha Tachan – et av Tel Avivs flotteste strøk – serverer Vicky Christina etter sigende byens beste tapasretter. Vicky er tapas-restauranten, Christina baren.

De er begge herved anbefalt

Manta Rey serverer ikke bare strålende sjømat, den har trolig også byens beste beliggenhet på stranden like nord for den gamle havnebyen Jaffa.