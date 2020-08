Livet ble aldri det samme etter «Tatt av vinden»

Ni måneder senere var Leigh fri for sykdommen, men ikke de nervøse sammenbruddene.

Hun fikk stadig plutselige raseriutbrudd og kunne bryte sammen midt i en samtale før hun gråtende gikk sin vei. Olivier elsket henne like høyt som han alltid hadde gjort, men han var urolig for ustabiliteten hennes.

Gradvis gjenopptok Leigh arbeidet etter sykefraværet og gjorde comeback på filmlerretet med «Anna Karenina» i 1948, tre år etter rollen som Kleopatra i «Caesar and Cleopatra» hvor en ulykke gjorde at hun aborterte og fikk mentalt sammenbrudd.

I 1951 mottok hun sin andre Oscar-pris for innsatsen som Blanche Dubois i filmatiseringen av Tennessee Williams’ «En sporvogn til begjær». Leigh gir her et av sitt livs sterkeste rolletolkninger mens hun gnistrer om kapp med en ung debutant ved navn Marlon Brando.

VIDEO: «En sporvogn til begjær» ble betegnet som dekadent, amoralsk og vulgær da den kom, men var revolusjonerende når det gjaldt framstillingen av mellommenneskelige relasjoner i amerikansk film

I 1956 fikk Leigh et kraftig sammenbrudd under et besøk i USA som overbeviste Olivier om at hans kone var psykisk syk. Vel hjemme i England ble hun totalt isolert på en psykiatrisk klinikk der legene blant annet ga henne elektrosjokkbehandling, en metode man mente skulle helbrede depresjoner.

Senere fortalte Leigh at hun trodde hun hadde havnet på en lukket avdeling og aldri ville få komme ut igjen.

Vivien Leigh fotografert i London i 1958. Foto: Roloff Beny

– Det var denne galskapen som forårsaket henne så mye skam og smerte fordi det var en helt annerledes person som utgjorde dette marerittet av et menneske som hun ikke hadde noe minne om. Hun ble alltid så skamfull for når hun var blitt den snille Vivien igjen, forteller skuespiller Marcy Lafferty i «Legends: Vivien Leigh»

– Det første hun gjorde, var å spørre «Hvem har jeg såret? Hvem har jeg kastet skam over? Hvem trenger jeg å skrive til for å be om unnskyldning?». Dette skjedde om og om igjen, og hun gjorde alt kunne for å heve seg over det.

Under innleggelsen på klinikken fikk tilstanden hennes for første gang et navn: manisk depressiv med schizofrene tendenser, i dag kjent som bipolar lidelse. Det gikk rykter i pressen om at Leigh slet både fysisk og psykisk, men familie og venner klarte legge lokk over det hele og vernet henne så mye at sannheten om hennes private tragedier ikke kom offentligheten for øret før mange år etter hennes død. Selv holdt Leigh hodet hevet og viste aldri offentlig at hun led.