Norske Roar var Sveriges første aids-offer

Hun minner om at det ikke er lenge siden homofile fikk «vedstå seg selv og til og med gifte seg i kirken».

– Jeg er kristen og har i hele karrieren min jobbet i kristen sammenheng, men har alltid ment at det som konstituerer et samliv er kjærligheten, uansett kjønnssammensetningen. At man ønsker å elske og ære et annet menneske så sterkt, at man er villig til å gå inn i et forpliktende felles liv, tross all motstand, hets og fordømmelse. At det ikke skulle være forenelig med evangeliets kjærlighetsbudskap, har jeg aldri kunnet forstå eller akseptere.

Bak oss er ilden i peisen i ferd med å slukne. Tove legger på flere vedkubber.

Hun forteller at hun fikk høre fra Roars venner at han ikke var promiskuøs, men trofast. Og at de opplevde det så «orättvist att han skulle bli drabbad».