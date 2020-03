Et av verdens største meglerhus: – Coronaviruset kan koste Trump gjenvalg

Nesten ut av intet er en ny og alvorlig global krise under oppseiling. Det fryktede coronaviruset sprer seg fra kontinent til kontinent, fra land til land og mellom innbyggere i lokalsamfunn.

Børsene skjelver verden over, og verdifallet har proprosjoner som kan minne om finanskrisen i 2008. Den gang ble særlig banker og finansforetak hardt rammet. Krisen varte til mars 2009, men ettervirkningene kunne merkes flere år senere.

I takt med at stadig flere land nå melder om smittetilfeller og dødsfall etter smitte av coronavirus, er finansmarkeder verden over i ferd med å avslutte sin verste uke siden 2008.

«Øker sannsynligheten for demokratisk seier i 2020»

I en ny analyse fra The Goldman Sachs Group, en av verdens største globale investeringsbanker og meglerhus med hovedkontor på Manhattan New York City, pekes det på at coronaviruset kan svekke Trumps sjanse til å få en ny presidentperiode i USA.

«Hvis koronavirusepidemien vesentlig påvirker USAs økonomiske vekst, kan det øke sannsynligheten for demokratisk seier i valget i 2020,» skriver Goldman Sachs-analytikere i en rapport publisert tidligere denne uken, ifølge CNN.

Får skryt for økonomisk fremgang



Nylig ble Donald Trump frikjent i riksrettssaken, hvor 52 mente han var uskyldig i maktmisbruk, mot 48 stemmer. I spørsmålet om Trump motarbeidet Kongressen, var stemmetallene 53-47 i Trumps favør.

Han er blitt tatt i en rekke løgner, er blitt kritisert for å føre en farlig og uansvarlig utenrikspolitikk, han beskyldes for å så splittelse både blant allierte og egne borgere, han har avvist en dyster klimarapport fra sin egen administrasjon og han har skjelt ut både motstandere og partifeller og stemplet medier som fiender og for å publisere fake news.

På tross av dette tyder målinger på at at han fortsatt står fjellstøtt og har støtte for sin politikk fra store deler av den amerikanske befolkningen.

Det er særlig den økonomiske politikken som har gitt Trump vind i seilene, og det faktum at arbeidsløsheten i USA nå er svært lav.

Kan utløse kraftig nedgang, lavkonjunktur eller resesjon

Derfor kan et økonomisk tilbakeslag bli svært krevende å håndtere for USAs president. Går USA inn i resesjon og de økonomiske utsiktene forverres betraktelig, kan det blir en prøvelse av uante dimensjoner.

«En nedsmelting av markedet. Frykt for resesjon. Og et plutselig søkelys på USAs helsevesen.» Der er disse faktorene som Goldman Sachs mener kan koste president Donald Trump presidentembetet.

«Coronaviruset skaper enda mer usikkerhet for investorer som prøver å vurdere virkningen av den raskt bevegelige epidemien,» heter det i analysen.

Går aksjekursen nedover, og det utløses en kraftig nedgang, lavkonjunktur eller resesjon i USA, vil presidenten kunne blitt dratt med i dragsuget. Det har også skjedd med tidligere amerikanske presidenter.

Første virusdødsfall i USA

Sent lørdag kveld norsk tid meldes det om at myndighetene i delstaten Washington på vestkysten av USA rapporterer om det første dødsfallet fra koronaviruset i landet, i King County, nær storbyen Seattle.

Tre personer er dessuten smittet i de tre vestlige delstatene California, Oregon og Washington. Helsemyndighetene her er bekymret for at de ikke kjenner smittekilden.

I en tale på TV for to dager siden fremsto Donald Trump som lite bekymret for at det nye koronaviruset skal spre seg kraftig i USA, men han skal ha en annen holdning privat.

– Vi har svært god kontroll på koronaviruset i vårt land. Det er svært få personer som er smittet, jeg har ikke hørt noe annet enn det, og de få som har fått det, har alle blitt bedre, hevdet en rolig Donald Trump.

Men til tross for at Trump og hans rådgivere virker som de utad roer ned gemyttene, skal stemningen være en annen bak lukkede dører. Ifølge CNNs reportere som fulgte Trump på reisen i India, skal kilder nær ham ha sagt at han på privaten uttrykte sterk frustrasjon over situasjonen hjemme i USA over hvordan virussituasjonen ble håndtert.

Trump skal blant annet ha mislikt sterkt at personer smittet med viruset skal ha fått lov til å reise hjem til USA, og han skal også ha ønsket å finne ut hvem som tillot at det kunne skje, slik at han kunne sørge for at de ansvarlig fikk sparken.

