Durek Verrett (45) har flere ganger skapt overskrifter for sine alternative helseråd. I fjor ble selvutviklingsboken hans stoppet av forlaget Cappelen, fordi flere av passasjene i boken var «problematiske».

Verrett gir også ofte helseråd til følgerne sine på Instagram, og torsdag kveld la han ut et innlegg hvor han blant annet anbefaler dem å lage sitt eget desinfeksjonsmiddel.

Fastlege Jørgen Skavlan mener at rådene hans ikke kan tas seriøst.

– Dette er galskap og dessverre tror enkelte mennesker på denne informasjonen. Man kan ikke ta noen helseråd fra Durek seriøst, her er han langt over på komikkens side, sier han.

Oppskriften til desinfeksjonsmiddelet består av trollhassel eller vodka, sitronolje, rosmarinolje, furunålsolje og tetreolje.

Verrett anbefaler også at man «laster ned» beskyttelse mot viruset ved å si forskjellige mantraer til seg selv. Han avslutter innlegget med å skrive at «spirituell immunitet» er viktig i disse tider.

ABC Nyheter har prøvd å få tak i flere helsefaglige eksperter, men det viser seg å være vanskelig å få noen til å kommentere Dureks råd.

Overlege Are Stuwitz Berg ved Folkehelseinstituttet sier at om man skal lage sitt eget desinfeksjonsmiddel, bør det inneholde like mye alkohol som i vanlig Antibac.

– Det er jo alkohol i Antibac også, så det handler om å ha stor nok konsentrasjon til at det dreper bakteriene. Vårt råd er at det må være minst 70% alkohol for å virke.

Han mener uansett at man heller bør høre på Norges helsevesen enn kjente personligheter som Durek Verrett.

– Vi synes generelt at befolkningen skal holde seg til det helsevesenet gir av råd og følge de rådene, sier han.

Så hvordan bør man egentlig beskytte seg mot viruset?

– For det første sirkulerer ikke viruset i Norge enda, men hvis det skulle begynne å sirkulere her, så gjelder vanlige råd som god håndhygiene, være nøye med håndvask og hvis man føler seg syk bør man holde seg hjemme.