Coronakrisen rammer norske bedrifter, også markedsføringsbyrået CompEdge Consulting.

– Onsdag forrige uke fikk vi en mail fra en kunde som ønsket å stanse avtalen de hadde hos oss og avslutte med en faktura. For meg var det helt uaktuelt fordi vi følger kontrakten, men det var da jeg skjønte at det var begynt å svinge, sier daglig leder Adrian Søbyskogen til ABC Nyheter

Den påfølgende natten satt han lenge oppe og vurderte om de skulle begynne å sende folk hjem.

– Så fra torsdag ble det hjemmekontor på samtlige, og samme dag ble forholdene enda verre.

– Dette er en katastrofe



Samtidig som statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie orienterte om tiltakene som ble iverksatt for å bekjempe coronaviruset, spredte uroen seg videre til næringslivet. Beslutningsprosesser ble satt på vent og det utviklet seg til nærmest full kjøpestans i markedet.

– Dette er en katastrofe for norsk næringsliv og for vanlige bedrifter som gjør handel med andre bedrifter. Folk er usikre. Det jeg har brukt mye tid til på de siste dagene, er å skrike på LinkedIn om at vi må holde i dette sammen og prøve inspirere folk til at det finnes andre løsninger enn å starte med permittering, sier Søbyskogen.

– Jeg har respekt for de selskapene som finansielt blir nødt til å gjøre det. Men de siste 72 timene har jeg opplevd at permittering er det første man har snakket om, i stedet for hvordan vi kan gi 200 prosent innsats nå i stedet for 100 prosent.

Bekymret for småbedriftene



For Søbyskogen var det frustrerende å se Solberg-regjeringens pressekonferanse sist fredag der det ble lagt frem krisetiltak på til sammen 6,5 milliarder kroner. Søbyskogen sier han er mer bekymret for småbedriftene enn han er for de største selskapene som er rammet.

– De aller største selskapene gjør allerede god butikk og har mye midler. Dermed har de mulighet til å restrukturere selskapet på en helt annen måte sammenliknet med et mindre selskap. Samtidig er mange av disse store selskapene såpass kritiske for samfunnet at det er utenkelig at ikke staten kommer opp med en krisepakke som tilrettelegger for at de skal kunne komme seg gjennom. Vi ser hva som for eksempel skjer med SAS og Norwegian, samt service- og oljeselskaper.

Vanligvis er det høy stemning når 17 ansatte er på jobb. Nå sitter de corona-fast på hjemmekontor. Foto: Lars Husa

Han mener forholdet politikerne har til markedet er begrenset til de store selskapene som det blir pratet om og som er de mange av oss allerede kjenner til.

– Det jeg er redd for, er at man ikke forstår selskaper som er mindre enn oss i størrelse og de som har opp mot hundre ansatte, som er i en vekstfase og som har vanlige marginer. Det er mange selskaper som er levedyktige, men som går med underskudd. Disse selskapene får ikke investorer eller kreditt.

Umoden pakke fra regjeringen



Søbyskogen blir bekymret over at politikere begynner å få skryt når de kommer med flotte pakker. Samtidig er det ett ord som det irriterer ham at ingen har pratet om.

– Det er at statsministeren, finansministeren og de store bankene sier at de skal gjøre alt de kan med de nye tiltakene for å hjelpe levedyktige selskaper. Hva er det de legger i betegnelsen «levedyktige selskaper»? Jeg pratet med DNB i dag og de sier til meg at de nye retningslinjene ikke har kommet til bankene ennå.

– En annen ting er at vi er et selskap i vekst, dermed er det naturlig at kostnadene kommer før inntektene. Det er derfor ikke sikkert vi kommer inn i betegnelsen «levedyktige» siden de ikke har definert det ennå.

– Det er politikernes oppgave å komme med løsninger nå, mener småbedrifteier Adrian Søbyskogen. Foto: Lars Husa

Søbyskogen beskriver pakken som er kommet fra regjeringen som «veldig umoden», noe han tror skyldes at politikerne selv ikke er i markedet.

– De forstår ikke kjøpestoppen. Selvfølgelig forstår de at kjøpesentrene er tomme og frisørene ikke kan tjene penger på å klippe håret til folk. Men de forstår ikke at hos tjenestebedrifter som kjøper og selger av hverandre så er det helt stopp. Alle har lyst til å selge, men ingen får solgt fordi det er ingen som vil kjøpe, sier han før han fortsetter:

– Jeg har ikke løsningene, men jeg kan i det minste fortelle hvordan det er for småbedriftene. Så er det politikernes oppgave å komme med løsninger nå. Vi må slutte med politikk, nå må vi få handling.

– Permittering stopper produktivitet



Småbedriftseieren merker at selskapene har kjøpestopp fordi de er bekymret for egen likviditet. Han tror markedet trenger en pakke fra staten som sørger for at det skytes inn mer likviditet i selskapene som gjør at de kan fortsette i opptil fem måneder uten man trenger å være bekymret for konkurs. Samtidig ser han håp.

– Vi ser for eksempel i Kina at forholdene er tilbake til mer eller mindre det normale i Shanghai som jo ligger nær Wuhan. Markedet trenger å få vite at når vi kommer ut i den andre enden så er vi oppe og går igjen.

Søbyskogen mener Staten må skyte inn likviditet i arbeidslivet, for eksempel i form av at selskaper slipper å betale arbeidsgiveravgift og moms da dette utgjør store kostnader.

– De kan være med på å betale lønn til folk. Jeg har jo ikke lyst til å permittere folk for da stopper du jo produktiviteten som igjen kunne ha vært brukt til å skape mer verdi.

– Det tredje er å skyte inn kriselån til bedrifter slik at næringslivet ser at de kan styre butikken som vanlig. Kanskje må det strammes inn litt, men man går i det minste ikke konkurs om fire måneder fordi markedet har stoppet opp. Så når vi er ute av dette coronahelvetet så er vi tilbake igjen på jobb og vi kjøper og selger av hverandre igjen.

– Et kollektivt ansvar



På spørsmål om hvordan han ser for seg fremtiden for eget selskap, svarer Søbyskogen at dersom de ikke må permittere eller får inn ekstra likviditet slik at de ikke må redusere i lønn, så vil de klarer å seile inn i horisonten frem til sommerferien. Vel og merke blir det en ytterst stusselig ferie.

Han mener at permittering ikke er løsningen ettersom de har avtaler hvor kunder har rett til å si opp dersom de ikke leverer. Dette gjelder for alle selskaper som har avtaler med hverandre, sier han.

– Vi trenger at staten sørger for at vi ikke havner tilbake i huleboertiden der det var den sterkeste som overlevde. Det vil ha uante konsekvenser for økonomien vår.

Søbyskogen understreker at han ikke roper høyt for først og fremst redde eget selskap, men fordi det er mange selskaper som allerede sliter og andre som vil komme til å slite i tiden som kommer.

– Kollektivt er dette helt katastrofe. Jeg har lyst til å sørge for at ansatte i de selskapene som eventuelt går konkurs har jobber å kunne søke seg til. Dette er ikke for å få frem CompEdge nødvendigvis, det er et kollektivt ansvar.

– Jeg er helt overbevist om at dersom politikerne stikker fingeren i jorda og finner ut hva som skjer i småbedriftene og at det er kjøpsstopp, så må de ta rollen med å roe markedet og sørge for at vi kommer oss gjennom krisen uten at ting stopper opp. Så vil tiden vise om dette skjer tidsnok, avslutter han.