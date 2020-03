Olav Thon Gruppen utsetter husleie til butikkleietakere

– Olav Thon Gruppen har i dag besluttet å gi betalingsutsettelse til alle våre serveringssteder og butikkleietakere i Norge som er rammet av likviditetsproblemer som følge av korona-krisen, sier visekonsernsjef i Olav Thon Gruppen, Ole-Christian Hallerud i en pressemelding tirsdag.

Olav Thon Gruppen eier rundt 500 næringseiendommer i Norge og utlandet, og eier og forvalter totalt 80 kjøpesentre i Norge og 11 i Sverige.

NHO: Frykter «den høyeste ledigheten etter krigen» i Norge

Det er den pågående coronasituasjonen i Norge og hvordan det påvirker økonomien til butikker og leietakere, som er bakgrunnen for avgjørelsen for å iverksette de økonomiske tiltakene for å hjelpe konkurstruede bedrifter.

Ifølge Hallerud har gruppen også løpende dialog med enkeltleietakere for å finne individuelle løsninger.

– Vi opplever situasjonen rundt coronakrisen som dramatisk for norsk varehandel. Omsetningen for mange av våre leietakere er nærmest over natten blitt borte. Vi håper myndighetene snarest treffer målrettede tiltak mot norsk varehandel slik at vi ikke risikerer utradering av en hel bransje, sier visekonsernsjef Halerud i pressemeldingen.

I en fersk medlemsundersøkelse fra NHO forrige uke oppga 70 prosent av bedriftene som svarte at de allerede har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av viruset.

Nesten 4700 bedrifter deltok i undersøkelsen, som ble gjort torsdag og fredag.

Ifølge en medlemsundersøkelse fra Virke oppgir en av tre virksomheter i store faghandelsbransjer at de frykter konkurs innen to uker.

Søndag varslet regjeringen at de vil etablere låne- og garantiordninger for norsk næringsliv på minst 100 milliarder kroner.