Tirsdag kveld holdt danskenes dronning Margrethe tale til folket der tema var coronaviruset og den vanskelige situasjonen som vårt nordiske naboland nå befinner seg midt oppe i. 977 mennesker har testet positivt på viruset i Danmark så langt, og fire er døde.

– Danmark står i en alvorlig situasjon. Den skjebnen deler vi med hele Europa. Ja, resten av verden. Mange er blitt smittet av coronavirus, og flere vil bli det, innledet dronningen.

– Jeg kan godt forstå at man er urolig. Vi har vennet oss til at verden er åpen. Nå er grensene stengt. Det kan virke skremmende og uvirkelig, fortsatte hun.

– En farlig gjest



På en pressekonferanse tirsdag kunngjorde statsminister Mette Frederiksen nye og skjerpede tiltak for å forsøke å bremse spredningen av coronaviruset. Restauranter, kafeer, barer, frisører, treningssentre, kjøpesentre og en rekke andre butikker blir stengt. Kun nødvendige butikker som matbutikker og apotek får holde åpent.

Fra og med onsdag klokken 10 vil det dessuten være forbudt med forsamlinger på mer enn ti personer. Statsminister Mette Frederiksen kom samtidig med en kraftig oppfordring til at man også fulgte rådet i det private.

Dette kom dronningen inn på sin tale, og hun forklarte at det var derfor hun satt der denne aftenen.

– Coronavirus er en farlig gjest. Det sprer seg som ringer i vannet, og det skjer raskt. Den sprer seg i en lang og farlig kjede. I den kjeden vil mennesker dø. Et barn kan miste sin bestemor, en datter sin far, en hustru sin mann. Venner vil pludselig ikke være der lenger.

– Det er en kjede vi skal bryte, og som vi kan bryte. Men det vil kun skje hvis vi alle tenker oss om og følger myndighetenes råd. Vask hender, hold avstand, unngå kontakt og bli hjemme.

Samtidig rettet hun en takk til helsepersonell og de som går på jobb for holde det danske samfunnet i gang.

– I farens stund holder vi sammen. Det ligger dypt i oss mennesker, det faller oss også naturlig her til lands. Denne gang skal vi vise samhold ved at holde avstand. Det er helt naturlig at vi er bekymret, men vi skal holde sammen.



Ikke imponert



– Det er folkesjel, sammenhold og følelser. Det treffer rett i sjelen, sa retoriker Mette Højen om dronningens tale til BT.

På sosiale medier har flere dansker rost dronningen. Kongehusekspert Søren Jacobsen er ikke blant disse.

– Jeg synes faktisk ikke hun kom særlig godt ut av det. Det var en rutinepreget prestasjon, sier han til Ekstra Bladet før han utdyper:

– Talen var skåret litt over samme lest som nytårstalene. Det var kun et par enkelte punkter der hun fremsto personlig. Blandt annet når hun adresserer de unge og snakker om tankeløs og hensynsløs atferd.

Jacobsen reagerte samtidig på at dronningen ble sittende og lese fra manus fremfor å se rett fremfor seg mens hun snakket.

– Jeg hadde forventet at hun for en gangs skyld ville droppe sitt manuskript og tale direkte fra hjertet. Det følte jeg ikke hun gjorde. Det var en litt nyttårsaktig tale på mellomnivå. Og det er jeg i grunen lei av på institusjonens vegne.

Kongehus-ekspert: – Høyst usedvanlig

Da nyheten om at hun skulle tale til den danske befolkningen, beskrev kongehusekspert og historiker Michael Bregnsbo det som «høyst usedvanlig og helt ekstraordinært».

– At hun gjør det, taler for at det er en meget alvorlig situasjon; at det er blitt vurdert at den kan bli langvarig og at det kan komme til å koste dyrt. Det er svært ekstraordinært at hun gjør det , sa Bregnsbo til BT.

Han kunne ikke huske sist dronningen hadde gjort noe liknende.

– Tradisjonelt snakker den danske regenten direkte til sitt folk kun i forbindelse med nyttårstalen. Tidligere har hun riktignok sendt ut erklæringer når samfunnet har stått overfor ekstraordinære utfordringer eller tap. Det skjedde for eksempel i forbindelse med brannen på Scandinavian Star i 1990. Da sendte hun ut en erklæring der hun uttrykte sin medfølelse for ofrene og de pårørende, sier kongehuseksperten.