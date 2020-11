Omtrent den samme spådommen ble gjort til skamme da det viste seg at selv de største og mest avanserte meningsmålingsbyråene tok feil da Trump slo Hillary Clinton på målstreken i 2016.

Trumps overrumplende seier ble aldri fanget opp av tallknuserne.

Til tross for at Clinton fikk om lag to millioner flere stemmer, så trakk Trump det lengste strået og sikret seg flest valgmenn- og kvinner fra delstatene. Dermed var overraskelsen og valgsjokket et faktum.

Denne gang er det trolig annerledes. Klok av skade har meningsmålingsinstituttene justert sine modeller for å unngå samme tabbe som sist, og for å gjenopprette troverdigheten.

– Blir det en fair and free election, vinner Biden

Med innlagte feilmarginer og nye målemetoder, er tallknuserne så å si samstemte: Biden vinner.

– Blir det en fair and free election, vinner Biden. Meningsmålingene er såpass mye klarere enn de var for Clinton for fire år siden, og i hvert fall de store meningsmålingsinstituttene har gjort det de kan for å rette opp de feilene de gjorde. Så, det skal ganske store målefeil til før Trump vinner, sier USA-ekspert og professor i statsvitenskap ved NTNU, Espen Moe.

USAs president Donald Trump mener sjansene for en valgseier er «veldig gode». Samtidig vil han ikke erklære seier før resultatet er sikkert.

– Landet vårt vil aldri bli det samme dersom Demokratene vinner, sier Trump til Fox News på valgdagen.

Han uttrykte stor tro på seier i viktige vippestater som Florida, Texas og Arizona.

Florida og Pennsylvania avgjør



Dersom Joe Biden vinner Florida, har Donald Trump så godt som ingen mulighet for å vinne valget, forutsatt at Biden holder på alle statene Hillary Clinton vant.

Men om Biden bare klarer å legge Michigan og Wisconsin til dem Clinton vant sist, og Trump samtidig vinner Florida, blir Pennsylvania avgjørende.

Og siden Pennsylvania ikke starter opptellingen av forhåndsstemmer før valgdagen, kan det gå flere dager før valget der er klart.

Da frykter mange at den situasjonen oppstår at Trump erklærer seg som vinner og forsøker å stanse opptellingen i Pennsylvania mens han leder, før forhåndsstemmene er opptalt.

– Bidens posisjon er betydelig sterkere enn Clintons

Demokratenes presidentkandidat Joe Biden er favoritt til å bli USAs 46. president. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB Foto: NTB scanpix

Ifølge nettstedet FiveThirtyEight siste oppdaterte måling på selve valgdagen, er Trumps vinnersjanse kun ti prosent, mens Biden utropes til soleklar favoritt.

Det stemmer også godt overens med snittmålingene de siste månedene som har tydet på en klar ledelse i favør Biden, selv om Trump har halt innpå de siste ukene.

– Bidens posisjon er betydelig sterkere enn Clintons i slutten av valginnspurten i 2016. Hans ledelse er større enn Clintons i hvert område, og mer enn dobbel så stor som hennes ledelse på nasjonalt nivå, skriver statistikkeksperten Nate Silver, som driver FiveThirtyEight.

Målingen viser at Biden vinner presidentvalget med 51,8 prosent oppslutning mot Trumps 43,4 prosent av stemmene.

– Ti prosents sjanse er ikke null prosents sjanse

Ifølge datamodeller som The Economist har publisert er sjansen for Biden-seier hele 95 prosent, mens Trumps levnes kun fem prosent sjanse for seier.

Modellen har tatt høyde for 20.000 forskjellige scenarioer, men konklusjonen er klar: Biden sitter i førersetet.

Samtidig minner Nate Silver om at det likevel er en hårfin linje mellom det som kan bli et formidabelt valgskred eller en jevn og spennende valgthriller.

– Trump har bruk for en større-enn-normalt-feil i hans favør, men den reelle mulighet for at meningsmålingene undervurderer Trumps støtte, er årsaken til at han stadig har en mulighet for å bli gjenvalgt. En ti prosents sjanse for å vinne er ikke en null prosents sjanse, minner Silver om.

Seieren kan bli helt marginal



Til tross for solid Biden-ledelse hos de fleste, peker enkelte meningsmålinger på Trump-seier, deriblant Trafalgar Group og Susquehanna. Førstnevnte spådde korrekt utfall av i valget 2016, inkludert nøyaktig fordeling av plassene i valgmannskollegiet.

Ingen tidligere presidentkandidat har hatt et bedre utgangspunkt siden 2008 enn Joe Biden. Skulle de siste meningsmålingene slå til, vil Demokratene få til sammen 278 valgmenn. Det vil i så fall være nok til å kunne konstatere seier i presidentvalget, men ikke med mer enn åtte flere valgmenn som kreves for å oppnå det nødvendige flertall. Det viser hvor jevnt dette valget er.

Skulle dette bli resultatet, må Trump forberede seg på forlate Det hvite hus, og slippe Biden inn som USAs 46. president.

– Kommer til å bli et råkjør for å utelukke poststemmene

– Jeg har sett de falske målingene. Vi kommer til å vinne uansett. Vi skapte historie for fire år siden, og i morgen skal vi skape historie igjen, sier Trump. (AP Photo/Carolyn Kaster, File) Foto: Carolyn Kaster / AP

I Florida blir poststemmene telt tidligere, så i Florida er det en mulighet for at vinneren blir kåret i løpet av valgnatten.

– Vinner Biden Florida, kan Trump neppe påstå at han har vunnet valget med særlig troverdighet. Vinner Trump Florida og leder i Pennsylvania, kommer det til å bli et råkjør for å få utelukket poststemmene, sier professor og USA-ekspert Espen Moe.

Demokratene kan få flertall i både Sentatet og Representantenes hus



Men republikanerne står ikke bare i fare for å miste presidenten. Slik de siste målingene ser ut nå kan partiet også miste flertallet i Senatet. Ifølge de siste prognosene ligger Demokratene an til å få mellom 48 og 55 av Senatets til sammen 100 plasser.

Sjansene for at dette skal kunne skje, anslås til 80 prosent. Demokratene kan dermed kunne overta flertallet i både Representantenes hus og Senatet, noe som vil bety en betydelig maktforskyvning i amerikansk politikk.

Ekstra Bladets politiske kommentator Joachim B. Olsen mener løpet trolig allerede er kjørt for Trump nå. Han viser til at Trump har tapt velgere i alle segmenter av befolkningen som sikret ham seieren i 2016, det vil si hvite kvinner, hvite menn uten videregående utdanning og blant velgere over 65 år. Han minner dessuten om at meningsmålingene er blitt vesentlig bedre siden forrige valg.

– Det kom som et sjokk for de fleste

«Det er mer sannsynlig at Biden vinner en jordskredseier enn at Trump vinner valget. Forrige valg var en kjempeoverraskelse. Clinton var favoritt. Det kom som et sjokk for de fleste at Trump stakk av med seieren. Det kan selvfølgelig skje igjen. Men det er ikke særlig sannsynlig. Trump er håpløst bakpå i meningsmålingene. Det var han også forrige gang. Det er korrekt. Men Trump er enda mer bakpå i meningsmålingene nå enn han var i 2016. Det gjelder både nasjonalt og på delstatsnivå, skriver den danske kommentatoren.

Dansk TV 2s USA-analytiker Mirco Reimer-Elster mener derimot Trump fortsatt kan vinne og få fornyet tillit av det amerikanske folk.

«Jeg vil ikke være det spor overrasket hvis Trump får fire nye år. Min magefølelse forteller meg at valget blir tettere enn målingene og prognosene indikerer. Jeg tror at Trumps oppslutning i meningsmålingene er underrepresentert, og at Trump har halet inn på Biden i sluttspurten, mener Reimer-Elster.

Vippestatene avgjør: – Vi kommer til å vinne uansett

Men republikanerne står ikke bare i fare for å miste presidenten. Slik de siste målingene ser ut nå kan partiet også miste flertallet i Senatet. Ifølge de siste prognosene ligger Demokratene an til å få mellom 48 og 55 av Senatets til sammen 100 plasser. Foto: Saul Loeb] [angela Weiss / AFP

Men det først og fremst i vippestatene at slaget står om hvem som får adresse i Det hvite hus. En vippestat er en delstat der ingen av kandidatene kan regne med et sikkert flertall i presidentvalget.

Ifølge målinger utført av Ipsos for Reuters, har Biden en oppslutning på 50 prosent i Florida, mot 46 prosent for Trump. Denne delstaten blir ansett som en nøkkelrolle i valget. I flere av de andre vippestatene er det svært jevnt, men Biden har en knapp ledelse i Nord-Carolina og Arizona.

Kvelden før valgdagen uttalte Biden at han føler seg sikker på seier, mens Trump på sin side kom med nye påstander om valgjuks.

– Jeg har sett de falske målingene. Vi kommer til å vinne uansett. Vi skapte historie for fire år siden, og i morgen skal vi skape historie igjen, sa Trump.

Biden på sin side sa det nå var på tide for Donald Trump å pakke sammen og dra hjem.

– Jeg har en følelse av at vi kan samle oss om en stor seier i morgen. Det er på tide å reise seg og stå opp for demokratiet, sa Biden.

100 millioner amerikanere har forhåndsstemt



Tidligere president Obama avsluttet valgkampen for Biden med å advare mot valgkupp.

– Det er noe en billig diktator gjør. Hvis du tror på demokratiet, vil du at alle stemmer skal ha blitt telt opp, sa Obama, som også sa at livet ville bli enklere uten Trump i Det hvite hus.

– Det vil ikke være så slitsomt. Du kan leve livet ditt og være trygg på at presidenten gjør jobben sin og ikke ber oss injisere blekemiddel, sa Obama.

Før valgdagen rullet i gang, har hele 99,65 millioner amerikanere forhåndsstemt, viser tall fra U.S. Elections Project. Av dem har 35,72 millioner forhåndsstemt med personlig oppmøte, mens 63,93 millioner har sendt inn poststemme.

Det ventes rekordhøy valgdeltakelse i år, også på selve valgdagen, til tross for at pandemien har satt preg på USA denne høsten.

– De kommer ikke til å akseptere valgresultatet

– Vil det bli uro, opptøyer eller borgerkrig når valgresultatet er klart?

– Demokratene kommer ikke til pent og pyntelig å godta at poststemmene utelukkes, slik de gjorde under valget i 2000, og de kommer ikke til å akseptere valgresultatet i så måte. Er det gjengs oppfatning på den amerikanske venstresiden at valget er stjålet, kommer det til å bli opprør i de større byene. Og Trump kommer ikke til å ha noe gjenvalg å tenke på og kommer til å slå det ned rimelig kontant. Militæret har ingen tradisjon for å ha politiske oppfatninger, så lenge det ikke skjer noe som er åpenbart grunnlovsstridig. Så lenge høyesterett har tilkjent Trump seieren, kommer militæret til å stå på Trumps side, svarer USA-kjenner Espen Moe.

– De fleste executive orders vil kunne reverseres

– Men hva om han taper, vil han eventuelt kunne stikke kjepper i hjulene for sin rival Biden og ta hevn på ulike måter for å gjøre starten på presidentperioden vanskelig?

– Det er vel ingenting som tyder på at Trump blir en god taper. Men, han vil ikke kunne få gjennom lovforslag som krever 60-40-flertall i Senatet, og de fleste executive orders vil kunne reverseres. Om for eksempel Obamacare kommer opp i Høyesterett, er det et utslag av det nye 6-3-flertallet i høyesterett og kommer ikke til å ha noe med overgangsperioden å gjøre. Det er antagelig utenrikspolitisk han vil ha størst spillerom uten at jeg helt ser hva han skal bruke det til, påpeker Moe.

– Trump har ingen intensjoner om å gå av frivillig

Han tror Trump uansett vil selge seg dyrt, og at han ikke akter å gi fra seg makten uten motstand.

– Jeg mistenker at det blir en og en halv måned med konstant klaging over at valget er illegitimt, noe som er en større kjepp i hjulet enn det meste annet. Han kan for eksempel komme til å oppfordre grupper på ytre høyre til å være på vakt de neste fire årene osv. Utover det, med mindre Biden har en klar seier i løpet av valgnatten, blir valget advokatmat. Trump har ingen intensjoner om å gå av frivillig, forventer Moe.

Han tar det nesten for gitt at søksmålene vil stå i kø dersom Trump taper for Biden.

– Trump risikerer definitivt søksmål om han må gå av. Særlig søksmål i New York. Jeg tipper at de fleste som ønsker hevn til syvende og sist kommer til å holde seg i skinnet av hensyn til den nasjonale helsen. Så deilig det enn hadde vært for en del å se mannen bak «lock her up» ende i fengsel selv, så vet disse menneskene også at det kommer til å være ødeleggende for det politiske klimaet, påpeker Espen Moe.

