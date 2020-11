Eksperter slakter Trumps trusler om søksmål og høyesterett: – Vet godt at han har tapt

I løpet av torsdagen vil det trolig være klart hvem som utropes til vinner av presidentvalget i USA. Valgeksperter og meningsmålingsinstitutter har holdt Joe Biden som soleklar favoritt i uker og måneder. Men Trumps ekstreme valgkampinnspurt har ført til en valgthriller av de sjeldne.

– Kan kun tape dersom han blir lurt

– Et eller annet sted tror jeg at han godt vet at han har tapt. Men han gjør det for å skape tvil om valgresultatet og si at han kun kan tape dersom han blir lurt. Det har han jo sagt hele tiden, og så kommer det en del støy , sier professor emeritus i forfatningsrett, Jørgen Albæk Jensen, til Ekstra Bladet.

Bare timer etter de første valglokalene ble stengt, kom de første resultatene. Sjokkerte demokrater måtte se at Trump fosset frem i den viktige vippestaten Florida. Til slutt kunne republikanerne innkassere en overlegen seier.

Deretter tikket den ene meldingen bedre enn den andre inn sett med republikanske øyne. Men dette var trolig fordi valgdagsstemmene var de første som ble talt opp i flere delstater.

– Slik jeg ser det, har vi allerede vunnet, uttalte Trump i sin første tale valgnatten, lenge før valgresultatene i de fleste av delstatene var unnagjort.

– Det er ikke spesielt sannsynlig at det lykkes

Når opptellingen tok fatt på det enorme antall forhåndsstemmer, til sammen over 100 millioner, noe som er historisk høyt i USA, snudde vinnerlykken for Trump. I stedet var det Bidens velgere som dominerte stemmesedlene. Det har fått Trump til å rase.

Men flere eksperter mener Trumps raseri og trusler om rettslig forfølgelse trolig vil falle til jorden og ikke nå fram i rettsapparatet, men at truslene vil kunne skape kaos og splid, og svekke tilliten til valgsystemet.

– De tar sjanser nå bare for å se om noe fungerer. Trump kommer til å gjøre akkurat hva som helst helt inn til det siste. Men det er ikke spesielt sannsynlig at det lykkes, sier statsviter og USA-ekspert Merrick Tabor ved universitetet i Stockholm, til Aftonbladet.

Han viser til at det stilles strenge krav fra domstolen for å kunne bevise at valgjuks har funnet sted.

– Det kreves mye for å påvise at valgprosedyrene skal kjennes ugyldige. Hvis man kan bevise at enkelte delstater har håndtert valget på en måte som er uforenlig med deres lovgivning eller grunnlag, har man en sjanse dersom man virkelig kan vise at det har forekommet juks i omfattende skal. Men det er ytterst lite som tyder på det nå, sier Tabor til Aftonbladet.

Republikansk advokat kritiserer Trumps strategi



Den fremtredende republikanske valgadvokaten Ben Ginsberg erkjenner i et intervju med CNN at sjansene for å nå frem med søksmål mot gjennomføringen av valget er svært begrensede.

– Å innrømme tap er ikke en mulig vei så kort tid etter valget, derfor kastes det inn mange stevninger i håp om at noen av disse skal gå veien, sier Ginsberg.

Samme mann advarte sine egne partifeller to dager før valget i et intervju med Washington Post. Der karakteriserte han forsøket på å undertrykke stemmer i 2020-valget under dekke av anklager om valgsvindel, som skammelig.

– De prøver ikke å gjøre det lettere for innbyggerne å stemme. I stedet forsøker de å opprette barrierer og ekskludere stemmesedler poststemplet på valgdagen, men som er mottatt senere i henhold til statlige frister. Dette kan ikke rettferdiggjøres av retortikken om utbredt svindel, advarer Ginsberg i avisen.

Video: Biden leder - Trump setter sin lit til høyesterett

– Jeg vil si at sjansene for at det skjer, er null prosent

Torsdag er situasjonen denne: Biden mangler kun seks valgmenn for å kunne bli utropt til vinner. Det inkludere også seier i delstaten Arizona, noe som kun nyhetsbyrået AP har konkludert med, men opptellingen pågår fortsatt, og det er ennå ikke offisielt bekreftet. Nevada, North-Carolina, Pennsylvania og Georgia er fortsatt uavklart, men Biden leder knapt i tre av de fire delstatene.

Trumps våpendragere har allerede varslet søksmål i flere ulike varianter mot gjennomføringen av valget, som de mener Demokratene har stjålet. Trump har selv brukt ordet «svindel» om valgresultatet i flere delstater hvor han har tapt med knapp margin. I tillegg har republikanerne fremsatt krav om at opptellingen av stemmer avsluttes umiddelbart.

– Man kan ikke forestille seg at det er noen domstoler i hele USA som vil stoppe en pågående opptelling av stemmer, sier professor emeritus i forfatningsrett, Jørgen Albæk Jensen, til Ekstra Bladet.

Han mener sjansen nå er mikroskopiske for at Trump-administrasjonen vil kunne få gjennomslag for sine krav.

– Det er jo ganske uhørt, og jeg vil si at sjansene for at det skjer, er null prosent. Derfor kan jeg godt forstå alle de mennesker som reagerer himmelfallent når de hører dette. Det er kanskje noe man kunne forvente fra Erdogan eller Lukashenko, men ikke fra presidenten i USA, mener Jørgen Albæk Jensen.

Norsk ekspert: – Ingenting som tyder på omfattende valgfusk

Selv om Trump og hans advokatkorps har varslet at de vil beordre høyesterett til å stanse opptellingen av stemmer, så mener eksperter at kravet aldri vil bli innfridd.

– Grunnløse påstander om systematiske mangler, spesielt fra den sittende presidenten, deriblant på valgkvelden, skader befolkningens tillit til demokratiske institusjoner, fastslo lederen for observatørene fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE), Michael Georg Link.

Trumps vinnersjanser krymper nå i takt med at de gjenværende poststemmene telles opp i de viktige vippestatene Pennsylvania, Nevada, North-Carolina, Arizona og Georgia.

Demokratene oppfordret før valget sine tilhengere til å avgi forhåndsstemme, mens Republikanerne oppfordret i stedet til frammøte på valgdagen.

– Det er ingenting som tyder på omfattende valgfusk slik Trump hevder. Begge partier har observatører i tellelokalene, og det er foreløpig bare Trump som har hevdet dette, sier Tore Wig, som er professor i statsvitenskap ved Universitetet i Oslo til NTB.

– Ett av de mest pinlige nederlagene noensinne

Den samme konklusjonen har Hilmar Mjelde ved forskningsinstituttet Norce.

– Anklagen om juks er nonsens. Trump vil at stemmer til ham skal telles, og at stemmer til Biden skal forkastes. Det amerikanske demokratiet har forvitret under Trump som følge av hans angrep på valgprosessen, mediene og maktfordelingsprinsippet, sier Mjelde til NTB.

Amerikansk høyesterett har tidligere slått fast at delstaten Pennsylvania har anledning til å telle alle stemmer som kommer inn til og med fredag, vel å merke dersom de ikke er poststemplet etter valgdagen.

En av juristene i Joe Bidens team levner Trumps strategi minimal sjanse.

– Trump kommer til å lide ett av de mest pinlige nederlagene en president noensinne har lidd i landets høyesterett, sier tidligere har vært rådgiver i Det hvite hus, Bob Bauer, ifølge AFP.

I mellomtiden venter amerikanerne og resten av verden på det endelige valgresultatet etter tidens thrillervalg i USA.

Video: Trump hevder å ha vunnet valget – selv om mange stemmer gjenstår å telle