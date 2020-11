Stemmene telles fremdeles, og det er fortsatt ikke helt sikkert at tidligere visepresident Joe Biden vil vinne valget. Men én ting er likevel sikkert, president Donald Trump har en større tilhengerskare enn de fleste trodde.

I skrivende stund har over 68 millioner amerikanere stemt på ham. Det er omtrent 48 prosent av befolkningen i USA. Og det til tross for riksrettssak og en håndtering av pandemien som har blitt kraftig kritisert – pluss flere andre skandaler.

Men hva skjer med Trump og hans påvirkningskraft om han skulle tape valget?

Det har storavisen New York Times forsøkt å svare på i nyhetsanalysen: «Tap eller seier – Trump vil fortsatt være en sterk og forstyrrende kraft».

Vurderer å stille om fire år



Avisen skriver at Trump vurderer å stille til valg om fire år, hvis han skulle tape mot Biden. Han skal også vurdere å starte en egen TV-kanal, en sterk konkurrent til Fox News.

New York Times mener Trumps innflytelse ikke vil forsvinne, selv om han skulle tape kampen om Det hvite hus og ikke bli gjenvalgt i 2024.



Trump har blant annet 88 millioner følgere på Twitter:



«Det kan potensielt gjøre han til en «kongemaker for fremtidige republikanere», skriver avisa.

– President Trump vil forbli en helt blant republikanske velgere. Vinneren av nominasjonskampen i 2024 vil enten bli Trump, eller den kandidaten som ligner mest på ham, sier Sam Nunberg, som var strateg for valgkampen i 2016, til New York Times.

New York Times mener Trump vil påvirke de republikanske senatorene, som foreløpig er i flertall, til å stå imot et hvert forsøk fra Biden for å endre amerikansk politikk.

«Pilgrimsferd til Mar-A-Lago»



Presidenten har også enorme mengder data og informasjon om sine tilhengere, som fremtidige kandidater vil sikle etter, skriver New York Times. Det kan gjøre at han blir en «de facto» leder av partiet.

«(...) Republikanere vil reise på pilegrimsferd til Mar-A-Lago i Florida for å søke hans velsignelse».

– Trump- bevegelsen er kommet for å bli, sier den republikanske kommentatoren Sophia A. Nelson, ifølge NTB.

Under valgkampinnspurten ble Trump hyllet av lastebilparader og båtparader i den ene amerikanske byen etter den andre.

– Tilhengerne hans elsker ham. De elsker ham fordi han holder Amerika først og amerikanere først. De forstår at han kjemper for dem, og vi har utvidet koalisjon vår, sier Jim Worthington, grunnleggeren av People4 Trump, ifølge NTB.

