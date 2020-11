Det mener senioforsker og researcher ved Norwegian Research Centre (NORCE), Hilmar Mjelde.

Han har forsket på amerikansk politikk og har spesialkompetanse på politiske partier, høyrepopulisme og radikalisering.

De siste årene har han sett hvordan landet gradvis har endret karakter, og hvor frykt, splittelse og avmakt preger amerikansk politikk og hverdagsliv.

– Vi ser for eksempel nå hvordan næringslivet og butikker over hele USA spikrer igjen vinduer og dører for å beskytte seg mot mulig vold og hærverk, sier Mjelde til ABC Nyheter.

Seniorforskeren ser flere urovekkende tegn ved presidentvalget i USA, og mener flere grunnleggende prinsipper som kjennetegner en demokratisk stat, nå er under kraftig press i USA.

– For første gang i historien har USA en president som mangler demokratisk sinnelag

– Det ekstraordinære i år er at USA for første gang i historien har en president som mangler demokratisk sinnelag. Det er i seg selv grunn til riksrett mot ham. Vi ser det i Trumps angrep på valgprosessen, hans angrep på maktfordelingsprinsippet og media, at republikanerne prøver å begrense valgdeltakelsen, og politiseringen av domstolene, illustrerer Mjelde.

I likhet med andre eksperter og kommentatorer mener han 2020-valget i USA er det viktigste valget på lang tid. Mjelde har tidligere karakterisert Trump som en glimrende valgkamppolitiker, men likevel inkompetent og uegnet som president.

– Trump sier hva som helst som skal til. Han er ekstraordinært kunnskapsløs, historisk sett. Han er ikke kvalifisert til å være borgermester i en amerikansk bygd, sier Mjelde, som er statsviter med doktorgrad i sammenlignende politikk.

– Et uttrykk for at USA er i ulage

Seniorforsker og researcher ved Norwegian Research Centre (NORCE), Hilmar Mjelde. Foto: Gerhard Flaaten

USA-kjenneren mener de mange forhåndsstemmene også gir grunn til bekymring.

– Den kjempehøye valgdeltakelsen er et uttrykk for at USA er i ulage. Folk stemmer i rekordtall fordi de er bekymret og opplever at mye står på spill. Så høy valgdeltakelse er dessverre ikke alltid et sunt tegn, understreker Mjelde.

Dersom Trump taper valget, men nekter å gi fra seg makten, er det spesielt ett scenario NORCE-forskeren mener kan bli virkelig farlig.

– Det skumleste er om Trump forsøker å mobilisere militæret for å forbli ved makten under dekke av at valget var «rigget». Jeg håper og tror inntil videre at det ikke skjer, men det kan ikke utelukkes, mener Hilmar Mjelde.

Natt til onsdag 4. november vil verden få de første indikasjonene på hvem som mest sannsynlig vil bli utpekt til å lede USA de neste fire årene.

– Det kan bli ukevis med etterspill i domstolene

Fire nye år med Donald Trump er ett scenario. Taper han, så kan det være duket for en periode med politisk ustabilitet og sosial uro. Noen frykter at det kan bryte ut borgerkrig. Våpensalget i USA har skutt i været i løpet av 2020, og mange amerikanere er rustet til tennene for å beskytte seg og sine.

I 2016 vant Trump overraskende mot Hillary Clinton, men denne gangen har presidenten slitt i motbakke.

– Et bredt spekter av utfall er mulig. Valget kan gå fredelig for seg, og Trump kan gå av uten så mye drama, om han taper. Men det kan også bli ukevis med etterspill i domstolene, og protester og vold i gatene, advarer Mjelde dagen før valget.

Han tror marginene mellom de to kandidatene kan bli avgjørende for hvordan etterdønningene blir.

– Det er høyst uklart hvordan de neste dagene og ukene vil bli. Vinner Biden med fem prosentpoeng eller mer, vil nok Trump ikke kunne gjøre så mye mer enn å bjeffe, påpeker Mjelde, som er statsviter med doktorgrad i sammenlignende politikk.

(Artikkelen fortsetter under video)

Les også: Hillary Clinton: – Republikanerne har like lyst til å bli kvitt Trump som oss

Video: Trump om poststemmer: – USA vil bli sett på som en vits

– Et uttrykk for at USA er i ulage

USA-kjenneren mener de mange forhåndsstemmene også gir grunn til bekymring.

– Den kjempehøye valgdeltakelsen er et uttrykk for at USA er i ulage. Folk stemmer i rekordtall fordi de er bekymret og opplever at mye står på spill. Så høy valgdeltakelse er dessverre ikke alltid et sunt tegn, understreker Mjelde.

Dersom Trump taper valget, men nekter å gi fra seg makten, er det spesielt ett scenario NORCE-forskeren mener kan bli virkelig farlig.

– Det skumleste er om Trump forsøker å mobilisere militæret for å forbli ved makten under dekke av at valget var «rigget». Jeg håper og tror inntil videre at det ikke skjer, men det kan ikke utelukkes, mener Hilmar Mjelde.

Natt til onsdag 4. november vil verden få de første indikasjonene på hvem som mest sannsynlig vil bli utpekt til å lede USA de neste fire årene.

– En komplett, nasjonal skandale

Mjelde karakteriserer Trumps håndtering av coronapandemien, som hittil har kostet over 235.000 amerikanere livet, mens mer enn 9,4 millioner er bekreftet smittet, slik:

– En komplett, nasjonal skandale. Hele det amerikanske statsapparatet, både på delstatsplan og nasjonalt, har vist seg inkompetent, men fortrinnsvis føderalstaten under Trumps «ledelse», uttalte Mjelde til ABC Nyheter i august.

På valgdagen viser seniorforskeren til at demokratimålingsinstituttet Freedom House tidligere har nedgradert det amerikanske demokratiet, og at det er et symptom på på hvordan bærebjelker i et moderne demokrati undergraves og mister legitimitet.

– Demokratiske institusjoner og normer forvitrer

– Det som skjer i USA kalles «democratic backsliding». Det vil si at demokratiske institusjoner og normer forvitrer. Vi så tegn til dette før Trumps tid, men han leder an i den forvitringsprosessen. Dette har skjedd i flere vestlige land, særlig Ungarn, forklarer Mjelde.

Hittil har mer enn 94 millioner amerikanere forhåndsstemt i USA ifølge en oversikt fra U.S. Elections Project. Av disse er nesten 60 millioner poststemmer, mens 34 millioner er avlagt ved fysisk frammøte.

Coronapandemien og frykten for kaos og lange køer ved valglokalene på valgdagen, samt trusler fra ulike militsgrupper om at de vil møte opp utenfor valglokalene, blir trukket fram som noen av forklaringene.

Les også: Svarte velgere i rustbeltet kan gi Biden seier

Video: Obama: – Trump har ikke tatt presidentskapet på alvor