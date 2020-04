Journalisten fra Independent opplevde ingen mystiske hendelser mens hun befant seg i skogen nattestid. Ingen romvesener eller spøkelser, ingen følelse av frykt eller plutselig utslett. Og sett i dagslys kan Hoia Baciu virke fristende nok for en tur i det grønne.

Skogen er i dag et populært rekreasjonssted for både tilreisende og for innbyggere i byen Cluj-Napoca som ligger bare en kort kjøretur unna skogkanten. Her er det rikelig med turstier og sykkelveier som snor seg mellom trærne, og skogen er hjem for et rikt dyreliv.

Som guiden Alex sier til de han tar med seg inn mellom trærne:

– Skogen er bare hjemsøkt dersom du tar med deg dine egne spøkelser.

