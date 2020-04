Andaur forklarer at en stor del av bevaringsarbeidet for truede dyr i utviklingsland vil være hardt rammet av coronakrisen fordi finansieringen ofte er avhengig av enten turisme eller donasjoner. Nå er begge deler under sterkt press som følge av coronasituasjonen og den påfølgende økonomiske krisen.

Karoline Andaur er generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Foto: Ivan Tostrup / WWF Verdens naturfond

– Ta Kruger nasjonalpark hvor løvene har inntatt veiene og til og med er observert på golfbanene. Uten bærekraftig finansiering over tid, vil det ikke være nok penger til å drive bevaringsaktiviteten her. Lokalbefolkningen tett ved parken kan miste livsnødvendige inntekter og andre fordeler som vanligvis veier opp for faren og ulempene med å bo tett på ville dyr, sier Andaur.

– Dermed har de også mer grunn til å dra inn i parken og drive krypskyting. Det samme gjelder andre ville dyr, som neshorn, elefanter, gorillaer og mange flere.

Tidligere denne uken kunne ledende forskningsleder ved Loggerhead Marinelife Center fortelle CBS News at det vil komme til å bli et meget bra år for havskilpaddene. For mens sommeren nærmer seg og strendene forblir tomme for både mennesker og forsøpling, får skilpaddene mulighet til å legge eggene sine i sanden i fred og ro.

