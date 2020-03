Seksualisert siden hun var ti – med morens tillatelse

Noen år senere fortsatte fotografen å selge bildene av unge Brooke videre, og moren hennes saksøkte ham selv om hun hadde gitt tillatelse til at bildene ble tatt. Det hele endte i en rettssak som Teri Shields tapte, ifølge The Guardian.

I flere år hadde det vært kjent at Teri Shields slet med alkoholmisbruk, og i 1995 så Brooke seg nødt til å finne en ny manager på grunn av morens alkoholproblemer.

Teri Shields døde i 2012 av demensrelaterte årsaker. Etter hun døde har Brooke Shields fortalt mye om deres forhold i intervjuer og i sin egen bok «There Was a Little Girl: The Real Story of My Mother and Me».

I et intervju med USA Today fortalte hun at de hadde et veldig sterkt forhold til tross for morens alkoholproblemer.

– Kjærligheten var så intens. Hun kom før alle andre. Jeg trodde at hun var Gud, jeg trodde hun kunne forandre været. Det var oss mot verden, sa hun.

Hun antyder imidlertid at hun ikke vet om det var riktig av moren å la henne spille i seksuelle filmer som barn.

– Jeg var et så naivt, uskyldig barn. Jeg var ikke Lolita. Jeg hadde ingen forståelse av min egen seksualitet, sa hun.

SE VIDEO: Brooke Shields (54) forbindes oftest med filmen «Den blå lagune» der hun og Christopher Atkins blir strandet på en tropisk øy. Se traileren her: