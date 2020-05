– Jeg blir alltid presentert som «Lutefisk, the smelliest fish from Norway»

Historien om Robert «Raven» Kraft begynner første nyttårsdag 1975. Etter et mislykket forsøk i 1970 på å gjøre karriere som countrysanger og -låtskriver i Nashville, kom han slukøret hjem til moren i Miami Beach. Kraft var langt nede, men så begynte han å løpe mer og mer. Og nyttårsaften 1974 satte han seg to mål for det nye året: løpe hver eneste dag, og komme i gang igjen med livet sitt.

Som sagt så gjort, første nyttårsdag klokken 17:30 gjennomførte 24-åringen den første daglige løpeturen på 13 kilometer med start ved livredningstårnet på Fifth Street, et steinkast fra barndomshjemmet. Siden har han trosset både sykdom og orkaner for å komme seg ut og gjennomføre løpetradisjonen som har vart lenger enn vennskap, forhold og jobber.

– Han har løpt sine 13 kilometer hver dag, sju dager i uka siden første januar 1975 og aldri gått glipp av en eneste dag. En gang var han på sjukehus og gjennomførte 13 km i gangene der, forteller norske Frode Stang som selv har løpt flere turer med the Raven.

TRAILER: Dokumentarfilmen «Robert Raven Kraft: Unstoppable» (2017) forteller den utrolige og samtidig inspirerende historien om Robert Kraft

– Gjorde meg nysgjerrig

45 år siden den første løpeturen er Kraft blitt en lokal turistattraksjon, og han har sin egen løpeklubb - «Raven Run» - med egen nettside ravenrun.net. Med årene har den også fått en håndfull norske medlemmer, blant annet journalist og dokumentarfilmkommentator Frode Stang (60).

Stang er tidligere programleder i blant annet NRK-sporten. Men om du ikke er sikker på om du har sett ham før, så vil de aller fleste dra umiddelbart kjensel på stemmen hans. Siden 90-tallet har han lest de norske kommentarene på flere hundre dokumentarserier for NRK, blant annet BBCs naturserier som «Den blå planeten II» og «Planeten vår II».

Selv har Stang gjennomført en rekke «runs» sammen med Kraft, og det hele startet da han var ute og løp i ettermiddagssolen på Miami Beach den siste desemberdagen i 2013.

– Mot meg kommer en gjeng på rundt 20 joggere. De ler og prater. Jeg passerer dem, men latteren og atmosfæren gjør meg nysgjerrig. Jeg snur, tar dem igjen og spør en av dem hva dette er. Snart inviterer Raven meg til å løpe med dem. Jeg fullførte de 13 kilometerne den nyttårskvelden - og slik ble jeg en del av gruppen, forteller han til ABC Nyheter.

Alltid kledd i svart

Antallet medlemmer i gruppen teller omkring 2500 per nå, og Kraft fører nøye statistikk over hvor mange løp folk har.

– Han har hukommelse som en elefant og husker hver eneste av de 2500 løperne fra hele verden som er medlemmer av gruppen hans. Han nærmer seg 70, men fullfører løpet hver dag og har gode historier underveis. Han er alltid kledt i svart og møter presis hver eneste dag. En trivelig kar, godt likt av alle.

Frode Stang har flere ganger løpt samme med Raven som kan ses i bakgrunnen, ikledd karakteristiske svarte løpeshorts. Foto: Privat

Stang bor ikke selv i Miami Beach, men det hender han låner leiligheten til kameraten Geir Ness, den norske parfymekongen som slo seg stort opp i USA på begynnelsen av 90-tallet med parfymen «Laila».

– Jeg sitter og skriver der – og det er hyggelig å ha Raven-gruppen å trene sammen med om ettermiddagen. Sist var i 2018 da jeg filmet i Jensen Beach lenger nord. Da kjørte jeg ned til Miami for å få en løpetur sammen med Raven.

Alle som er medlem i gruppen har egne kallenavn, og for Stang er det «Lutefisk» som gjelder.

– Jeg tenkte på T-skjorter jeg så i Minnesota – og valgte «Lutefisk». I hvert løp presenterer Raven dagens fremmøtte løpere – og jeg blir alltid presentert som «Lutefisk, the smelliest fish from Norway». Siden 2013 har det blitt 33 løp på meg, samt noen festlige kvelder med den harde kjernen av løpere.

Fikk spesialtillatelse

I alle år har ikke Raven latt seg hindre av hverken orkaner, lungebetennelse eller matforgiftning i å løpe sin daglige tur. Men som ABC Nyheter skrev tidligere denne uken så kunne det den 16. mars se ut til at Kraft ville komme til å bli tvunget til å ta en ufrivillig pause da strenge corona-tiltak sørget for at strandsonen ble stengt.

Kraft nektet imidlertid å la hverken politi eller strandvakter hindre ham i å løpe. Han holdt det først gående med å løpe i strandgatene, men slutt klarte flere tusen av hans fans og støttespillere å overtale byens myndigheter i å gi ham spesialtillatelse til å løpe ute på stranden.

I 2015 ble Robert Kraft utnevnt til æresborger av Miami Beach. Foto: Frode Stang

– Jeg ønsker å gi folk håp for å vise dem at det er noe som ikke har endret seg selv om verden er blitt snudd på hodet, har den mildt sagt spreke 69-åringen uttalt til nyhetsbyrået AFP.

– De eneste fotavtrykkene jeg ser på stranden nå, er fuglenes og mine egne fra dagene i forveien. Med Guds vilje skal jeg fortsette å løpe hver dag, hvis havet ikke stiger eller coronaviruset tar meg, la han til.

Frode Stang er ikke overrasket over at «Raven» er den eneste som har fått tillatelse til å bruke de ellers nedstengte strendene.

– Jeg var der da han i 2015 ble overrakt nøkkelen til Miami Beach. Han er jo æresborger kommunen, så det er naturlig at han får lov, synes han.