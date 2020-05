ANDØYA, NORDLAND (ABC Nyheter): For frilufts- og sykkelskribent Øyvind Wold er Norge det mest naturlige ferieland av alle. Blant annet lister han opp at du ikke trenger pass, tenke på hvilken valuta som gjelder eller risikere språkproblemer. Han synes dessuten Norge kan by på mange fine farger, særlig oppe i nord.

– Det er de enorme variasjonene mellom fjell og fjord, dal og sjø som gjør at det alltid er spennende. Hva skjer rundt neste sving? Hva skjuler seg over den fjelltoppen og hva dukker opp da? sa han til ABC Nyheter da vi snakket med ham for et år siden.

Wold har syklet mye i Norge og det er spesielt ett strekk som slo ham i bakken.

– Vestsiden av Andøya. Der er det så fint. Veien går nesten helt nede ved sjøen, forbi noen grender noen steder. Forbi fantastiske strender, badestrender, myrområder og veien er nesten helt paddeflat. Det er som selve indrefileten av Nord-Norge, slo han fast før han fortsatte:

– Det meste av trafikken kjører dessuten på østsiden, mens på vestsiden av Andøya er det ikke noe særlig trafikk. Underveis kan du kaste av deg klærne og bade naken, for det er ingen som vil se deg.

VIDEO: Se den storslåtte øya fra lufta:



Strender og bølger i verdensklasse

Norges 10. største øy ligger helt nord i Vesterålen i Nordland der den brer seg ut over et areal på 489,67 kvadratkilometer og kan by en mangfoldig og svært variert natur. Her ligger noen av Norges flotteste strender som på en solrik dag kan gi konkurranse til de du finner sørover i Europa, og flere steder kommer surfere for å ri på bølgene.

Langs tettstedet Bleik ti kilometer fra Andenes strekker den vakre, hvite Bleikstranda seg over to kilometer. Det er stranden som har gitt stedet dets navn fra det gammelnorske «bleikr» som betyr blek eller lys. Fiskeværet er i dag hjem for omkring 400 beboere og du kan fremdeles se det gamle fiskeværets særpregede klyngebebyggelse. Bygdas midtpunkt er nærbutikken der du finner det nødvendigste til den videre ferden eller handle inn ingredienser til nistemat blant sanddynene.

Det kjente fuglefjellet Bleiksøya ligger rett utenfor Bleik, der hekker det blant annet lundefugl i perioden april til august. Foto: Roger Grosvold

Bortenfor Bleikstranda kan du se over til den ubebodde Bleiksøya der den stikker opp av havet vest for Bleik. På samme måte som Torghatten har også Bleiksøya et hull som går tvers gjennom det som er Nordlands nordligste fuglefjell. Her hekker store bestander av blant annet lunde, alke, krykkje og havørn. Øya er i dag vernet naturreservat, og deler av året er det strengt forbudt å gå i land.

Atomangrepet mot Russland

I Oksebåsen, omkring fem kilometer sørvest for øyas største tettsted og kommunesenter Andenes, ligger Andøya Space Center som tidligere het Andøya Rakettskytefelt. Dette har vært et senter for oppskyting av rom- og nordlys forskningsraketter siden oppskytingen av «Ferdinand 1» 18. august 1962.

Andøya space center sett fra fjellet Andhue på Andøya. Bildet er tatt i 2017. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Flere vil nok kanskje huske det som er blitt hetende «Raketthendelsen på Andøya» som utspant seg 25. januar 1995. En rakett som hadde med seg måleutstyr for å studere nordlys over Svalbard, la seg på en mer nordlig bane enn det som var planlagt.

Det var en Black Brant-rakett lik denne som skapte en potensiel katastrofe i 1995. Foto: Wikimedia

De norske og amerikanske forskerne som var ansvarlig for oppskytingen, hadde meldt fra flere uker i forveien. Men en feiltakelse gjorde at rakettoppskytningen ikke ble videreformidlet til de høye herrer.

Da radaroperatørene så at det blinket til på skjermen, trodde russerne det dreide seg om et atomangrep mo Moskva signert USA og militæret ble umiddelbart satt i blodrød beredskap. Atomkofferten ble lagt fremfor daværende president Boris Jeltsin som var klar til å gi amerikanerne et effektivt svar.

Grunnen til at vi i dag kan trekke på smilebåndet av det hele, skyldes at raketten heldigvis falt ned i Barentshavet før den kunne fortsette over russiske landområder. Russiske myndigheter har i etterkant omtalt hendelsen som det nærmeste de har vært å igangsette et atomangrep.

Multeplukking og hvalsafari

Øyas vidstrakte myrarealer skal være de største i Europa, med rike forekomster av multebær som smaker perfekt til vafler og krem. Friluftslovens § 5 gir allmennheten en generell rett til å plukke bær i utmark. Dog er det gjort et unntak for multeplukking i Nordland, Troms og Finnmark. Eier eller bruker av multeland står her fritt til å nedlegge forbud mot at andre skal kunne ta med seg multer fra deres område.

Men det er fremdeles lov til å plukke multer – så lenge de spises på stedet.

I utkanten av Nøss som er en bygd og et fiskevær i Andøy kommune i Nordland. Stedet ligger på vestsiden av Andøya 30 kilometer vest for Andenes. Foto: Elisabeth Bergskaug

Andøya er perfekt for deg som ønsker å tilbringe norgesferien på sykkelsetet eller til fots. Nasjonal turistveg Andøya er en del av Nasjonalsykkelrute 1 som følger hele norskekysten, den er enkel å sykle på og du kan nyte utsikten mot havet det meste av strekningen. Underveis anbefales det å legge inn et stopp ved utsiktspunktene på Kleivodden og Bukkekjerka.

Skulle du kjenne naturen kalle, så kan du gjøre do-besøket ekstra minneverdig ved å ta turen innom et offentlig toalett som kan ta pusten fra de fleste.

VIDEO:Det er ikke hver dag du kan nyte utsikt over hav og fjell fra dosetet

«Hvalens rike»



De glade vandrere kan på sin side vandre mellom oldtidsmorener i Bleikmoren naturreservat, bestige Kvasstinden og Gavltinden sør på Andøya, eller nyte midnattssolen fra Måltinden. Nord på øya kan du gå en kort tur til Andhauet hvor du har Andenes og storhavet midt imot.

Andøya kan by på et rikt dyreliv både til lands og ikke minst til vanns. Øyas nærhet til områder der hvaler oppholder seg, har siden midten av 80-tallet gitt den tilnavnet «Hvalens rike». Ifølge VisitAndøy er det 95 prosent sjanse for å se hval både sommer og vinter i havet utenfor Andøya.

Fra Andenes tilbyr ulike aktører muligheten til å dra ut på hvalsafari, mens hvalsenteret kan friste med en kombinasjon av forskning, læring og turisme.

Nord-Norges første lamaeiere

Andøya har mer å by på enn storslagne naturopplevelser og innbydende sandstrender. Nordtungård var fiskebondegård i tre generasjoner før fiskeutstyret ble skiftet ut med melkekuer. I dag er det først og fremst osteproduksjon som gjelder, dernest er stedet en besøksgård om sommeren. Her kan du komme og handle i gårdsbutikk, spise i kafeen – og hilse på lamaer.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: En tankbil-streik førte til at ekteparet Johannessen endret levebrød. Lamaene ble et eksentrisk tilskudd til den nye hverdagen

James er den mest kosete i lamaflokken, men Victor, Pernille og de andre lamaene er godt vant til folk og hilser gjerne på deg ved å snuse deg i halsgropen. Gården eies og drives av Stig og May Johannessen som er både kokker, osteprodusenter, bønder og lama-eiere. Gårdens lamaer er et stort trekkplaster, og bidrar til at besøkende strømmer til i sommermånedene.

Vanligvis er gården åpen for besøk hele sommeren gjennom. Men på deres hjemmeside opplyses det at grunnet sykdom og coronapandemi ser de seg nødt til kun ta imot besøkende som har forhåndsbestilt. Grupper på maks 12 personer i samme følge kan ta kontakt, minimum et døgn på forhånd.

