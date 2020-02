Det var en gang en historieforteller fra Charan-kasten som hadde en sønn han satte høyere enn alt annet. Så en dag bestemte gutten seg for å gå til en dam for å slukke tørsten. Han bøyde seg frem mens han forsøkte nå ned til vannflaten med den ene hånden sin da han plutselig mistet balansen, falt uti og druknet.

Faren var utrøstelig over tapet av sønnen og til slutt forbarmet Karni Mata seg over ham. Karni Mata var reinkarnasjonen av guden Durga og hun kontaktet dødsguden Yoma for å be om å bringe gutten tilbake fra de døde. Men Yoma nektet å hjelpe.

Da foreslo Karni Mata at alle mannlige historiefortellere tilhørende Charan-kasten skulle gjenfødes som rotter i hennes tempel. Når de så døde på ny som rotter, skulle de bli gjenfødt som medlemmer av Depavats familie, som er navnet på Karni Matas etterkommere. Dette gikk Yoma med på.

«De små barna»

40 minutters kjøretur utenfor byen Bikaner i den indiske delstaten Rajasthan ligger hindutempelet Karni Mata, hvis legende skal strekke seg tilbake til det 15. århundret. Karni Mata-tempelet ligger i det som i dag heter Deshnoke og ble bygget på bestilling av Maharaja Ganga Singh en gang på 1900-tallet.

Karni Mata-tempelet ser da ganske så forlokkende ut på utsiden? Foto: Wikimedia

Bygningen i seg selv er et vakkert skue med sin marmorfasade som er overstrødd med imponerende utskjæringer, samt porter med solid sølv. Men det er beboerne her som utvilsomt vil gjøre besøket minneverdig:

Tempelet er nemlig også kjent som «Rottetempelet» av den enkle grunn at det huser mer enn 20.000 rotter som svermer uansett hvor du snur og vender deg.

De små pelskledde reinkarnasjonene kalles «de små barna», og både troende og vaktmestrene ved tempelet ser til at rottene har nok av melk, nøtter, korn og andre godsaker tilgjengelig.

Et lite barn med armene dypt ned i en skål fuylt med melk, side om side med et lite utvalg av tempelets firbente beboere. Foto: Reuters

Vann som rottene drikker av, er betraktet som hellig. Hvis du tar en bit av et brød som en av dem har spist på, skal du visstnok bli skjenket med hell og lykke. Det er ikke lov med sko på beina i tempelet, og skulle en rotte løpe over føttene dine høster du anerkjennende nikk. Får du øye på en albinorotte, smiler visstnok lykkens gudinne til deg med sitt bredeste glis.

Diabetes og epidemier

Det er kanskje ikke så rart at de troende gjør en ekstra innsats for å holde rottende med søtt og godt: hvis en av rottene dør, må den erstattet av en ny – utformet i sølv. Men det er ikke utsikten til jevnlig påfyll av sølvfigurer som er den største trusselen.

Rotter er velkjent som potensiell bærer av smittefarlige bakterier, virus eller annet som kan gi sykdom hos andre enn dem selv. Og selv ikke «de små barna» ved Karni Mata-tempelet er noe unntak fra regelen. Den store mengden med tilgjengelig søt mat, kombinert med det enorme antallet rotter i seg selv, gjør mageproblemer og diabetes til et hyppig helseproblem.

(Saken fortsetter under)

Hinduer forbereder mat og godsaker til rottene, og de små gangerne er ikke vankelige å be til bords. Foto: Himanshu Sharma / AFP

Flere skades i innbyrdes slåssing og konkurranse, og med noen års mellomrom rammes tempelet av epidemier som gjøre store innhogg i populasjonen.

Enn så lenge er det ikke påvist at mennesker har pådratt seg sykdom eller smitte etter å ha vært i kontakt med de hellige rottene. Og hvis du tar turen hit om natten eller i skumringen – da strømmer de til med full styrke for å sanke inn offergaver.

