Poveglia - de forviste sjelers øy

Brannfolk er for mange selve symbolet på mot der de trosser farer og gjør sitt ytterste for å berge menneskeliv. Men blant de italienske brannmennene som 16. juli 2016 rykket ut til Poveglia, en liten øy som ligger mellom Venezia og Lido i Venezialagunen, var det få som kjente seg modige. I stedet holdt en nagende følelse av uro sitt klamme grep om dem mens de nærmet seg øya der ingen fornuftig person ville finne på å sette sin fot.

Tidligere på kvelden hadde mannskapet på en seilbåt som oppholdt seg i nærheten hørt fryktelige skrik og rop om hjelp inne fra øya. Da brannmennene kom frem, ble de møtt av en gruppe på fem forskremte, amerikanske unggutter som tryglet om å bli berget.

Guttene hadde bestemt seg for at de skulle overnatte på Poveglia, og takket være en velvillig taxibåt – og nok penger – hadde de kommet seg ut dit. De fem turistene hadde alle hørt de grusomme historiene som har gjort øya til forbudt område og var kommet for å jakte spøkelser.

Men da mørket senket seg, snudde alt. Nå var det noe som begynte å jage og skremme guttene. Til slutt ble situasjonen uutholdelig og de ikke så noen annen utvei enn å skrike om hjelp så høyt og skingrende som stemmene deres kunne makte.

Skjulested for barbarenes herjinger

Med sine utallige kanaler og trange gater, rike palasser og fantastisk arkitektur, yrende gatekafeer og duvende gondoler er sagnomsuste Venezia et av Italias mest kjente landemerker. Årlig kommer det opp mot 20 millioner turister hit for å se og oppleve det beste byen har å by på, men der er ett sted der ingen turist får sette sin fot.

En halv time med båt ut i Venezialagunen ligger Poveglia. Den lille, langstrakte øya kan fremstå som både fredelig og innbydende for et lite besøk. Inne på land kan man se gamle og fraflyttede bygninger, i den ene enden befinner det seg et åttekantet fort og et klokketårn strekker seg opp mot himmelen.

Men øyas historie er langt mer dyster enn dens grønne og frodige utseende skulle tilsi.

Foto: Luigi Tiriticco / Flickr

De første nedtegnelsene av Poveglia skriver seg tilbake til år 421, da øya tjente som tilfluktssted for mennesker som forsøkte flykte fra invasjonsstyrker. Etter 1379 var øya så godt som ubebodd og i 1645 ble det bygget et åttekantet fort på øya som skulle beskytte innseilingen til lagunen. Hopper vi så frem til 1776 så ble Poveglia fast sjekkpunkt for alt av både mennesker og varer som ankom til Venezia via sjøveien.

Så kom pesten.

Dødens øy

De første tilfellene av pest ble registrert på to skip som hadde ankommet Poveglia i 1793. Øya ble raskt avskåret fra omverden og omgjort til midlertidig karantenestasjon for syke. Frem til 1814 ble tusenvis av ofre for pesten isolert her for å dø. Dette ble ansett som en effektiv måte å holde infiserte mennesker borte fra de friske, og så mange som 160.000 menn, kvinner og barn skal ha dødd som følge av pest på øya gjennom historien.

Det sies at femti prosent av jordsmonnet består av aske etter brente menneskelevninger.

Dette udaterte bildet, fotografert på Poveglia, viser en mann ikledd pestmaske og tilhørende desinfiseringsutstyr. Foto: Wikimedia

Som om ikke dette var nok, valgte Napoleon å skjule våpen på øya etter at pesten var fordrevet og karantenen opphevet. Da dette ble oppdaget, ble øya gjenstand for flere mindre slag som i sin tur krevde enda flere menneskeliv. Men den mørke historien om Poveglia stanser ikke her.

Pest og krig hadde allerede gjort Poveglia til et fryktet sted blant lokalbefolkningen og mange snakket om at det spøkte der. Hva passer vel da bedre enn å omgjøre de eksisterende bygningene på øya til et psykiatrisk sykehus?

Lobotomerte og torturerte

I 1922 ble dørene åpnet for de første pasientene, og det tok ikke lange tiden før flere av dem hevdet å se gjenferd etter pestofrene. Mange hevdet de ble holdt våkne om nettene av de dødes skrik, men siden de allerede ble ansett for å ha en skrue løs så var det ingen som hørte på dem.

I 1922 ble det bygd et psykiatrisk sykehus på øya. Sykehuset ble stengt i 1968, men minnene er der fremdeles i dag. Foto: Luigi Tiriticco / Flickr

Historien om Poveglia er full av brutale historier og myter. Blant annet snakkes det om at legen som jobbet ved behandlingsinstitusjonen utførte lobotomeringer og medisinske eksperimenter på pasientene for å finne løsningen på hvordan kurere galskap. Denne legen skal ifølge historiene selv ha blitt hjemsøkt av gjenferd og til slutt hoppet han utfor klokketårnet. Andre sier noen kastet ham i døden.

I 1968 var det kroken på døra for hospitalet. Flere tiår senere hevdet innbyggerne i nærheten at de fremdeles kunne høre lyden av kirkeklokka, selv om den var blitt fjernet for lenge siden.

Planer om luksushotell

I 2014 kom nyheten om at den italienske stat planla å auksjonere bort en leieavtale for de neste 99 årene for Poveglia. Målet var både å få litt inntekter til statskassen, samtidig som man håpet at vinneren av budrunden ville omgjøre det gamle sykehuset til et luksushotell. Det var til slutt den italienske forretningsmannen Luigi Brugnaro som vant budrunden, og planen hans var å investere 20 millioner euro i restaureringen av øya.

Imidlertid fikk han ikke leiekontrakten som følge av at det planlagte prosjektet ble erklært mangelfullt. Etter at Brugnaro ble ordfører i Venezia, har han ikke vist noen videre interesse for den ukoselige spøkelsesøya.

Foto: Luigi Tiriticco / Flickr

Året etter forsøkte en privat gruppe å reise midler for å iverksette en plan for Poveglia som blant annet omfattet en park, marina, restaurant, et hostel og et museum. I dag kan man tydelig se at restaureringsarbeid er blitt påbegynt, men det hele stoppet brått uten at noen offisiell forklaring er blitt gitt.

Per i dag er det enn så lenge ingen som har sikret seg leieretten til Poveglia, og i mellomtiden forblir den permanent stengt for turister. Men det er mulig å betale en båteier for en runde rundt øya. Med tanke på hva de amerikanske ungdommene hevdet de opplevde da de forsøkte overnatte der, så burde det kanskje holde mer enn nok.

