«Skjelettsjøen» i India: – Vi ble ekstremt overrasket

Sommeren 1942 var en britisk skogvokter på gjennomreise i delstaten Uttarakhand i India. Han hadde gitt seg opp i det indiske Himalaya der det ifølge flere rapporter skulle skjule seg en makaber hemmelighet. Da han var kommet opp i omkring 5000 meter over havoverflaten, kom han over en frossen innsjø som lå omgitt av isbreer og snøkledde fjell.

Det offisielle navnet på sjøen er Roopkund, men på folkemunne ble den kalt «Skjelettsjøen» og «Mysteriesjøen». Etter hvert som skogvokteren gikk ned fjellsiden og nærmet seg bredden, forsto han hvorfor:

Den varme sommersola hadde smeltet isen som vanlig lå over vannet og nå avslørte den lille innsjøen at den var full av menneskeskjeletter. Det lå knokler og hodeskaller langs bredden og i bunnen av vannet, noen av beinrestene så ut som de var blitt arrangert.

Rundt sjøen ligger det mange beinrester. Foto: Wikipedia

De britiske styresmaktene trodde først det kunne dreie seg om en hemmelig japansk invasjonsstyrke som hadde gått seg vill og gått til grunne. Snart ble det imidlertid klart at skjelettene var mye eldre. Men hva var det som hadde skjedd her oppe i de fjerntliggende fjellene?

Tukler med knoklene

Årlig kommer det mange fjellturister til området rundt «Skjelettsjøen», og sommeren er den beste tiden å komme dit på. Da smelter isen og beinrestene som ligger på bunnen av sjøen og langs kantene kommer til syne. Vannet er to meter på det dypeste, og det er blitt funnet om lag 300 levninger i området.

Det er dessuten funnet ulike gjenstander laget i tre, spydspisser av jern, fottøy i skinn og flere ringer.

Årlig kommer det mange fjellturister til området rundt «Skjelettsjøen». Foto: Wikimedia

Men hvordan de døde havnet der i utgangspunktet er det ingen som har funnet en fullgod forklaring på. Den manglende forskningen er blitt forklart med at vannets beliggenhet ligger kronglete til og det går mye steinsprang i området. Videre er det kun en luke på én måned årlig der isen er smeltet og knoklene kommer frem i lyset.

Et annet problem er at flere besøkende opp gjennom årene har falt for fristelsen til å tukle med knoklene, i tillegg til å fjerne gjenstander som har ligget i vannet eller langs bredden.

Hva skjedde ved Roopkund i India, også kalt «Skjelettsjøen» på folkemunne? Foto: Wikimedia

Stammer fra ulike verdensdeler

Roopkund har vært et mysterium for forskerne i tiårene som har gått siden den ble gjenoppdaget i 1942. Tidligere er det blitt konkludert med at samtlige døde stammet fra år 850 E.kr. Da et team fra National Geographic Magazine besøkte sjøen i 2014, sikret de samtidig omkring 38 skjeletter som skulle undersøkes nærmere. Den tørre, iskalde luften har bevart restene godt, på enkelte av knoklene som ble hentet var det fremdeles rester etter kjøtt og hårtuster.

I fjor kom resultater av DNA-analyser som var blitt tatt, og funnet tok forskerne fullstendig på senga.

– Vi ble ekstremt overrasket over genetikken til Roopkund-skjelettene , sa forskningsleder Éadaoin Harney ved Harvard i en uttalelse som ble publisert i forbindelse med en artikkel i tidsskriftet Nature Communications.

I flere tiår har Roopkund vært et mysterium for forskere. Foto: Wikimedia

Forskerne skriver at DNA-analysen viser at 23 hadde aner som tilsa at de kom fra ulike steder i Sør-Asia, mens 14 kunne spores til å ha aner fra det østlige Middelhavet – muligens stammet disse fra et gresktalende sted. Den siste personen hadde sørøst-asiatisk opprinnelse.

– At det finnes individer med aner som typisk forbindes med det østlige Middelhavet, tyder på at Roopkund ikke bare var av interesse for de innfødte, men trakk besøkende fra hele kloden, forklarer Harney.

Gudinnens vrede

Det har versert mange ulike forklaringer hos både forskere og lokalbefolkning på hva som tok livet av menneskene i og rundt «Skjelettsjøen». Noen har foreslått dødelig epidemi, mens det på folkemunne sies at en gruppe pilgrimmer eldet av en konge og en dronning kom til fjellet for å be til fjellgudinnen Nanda Devi. Men gudinnen var ikke spesielt imponert over feiringen og «belønnet» de troende med å ta livet av dem.

Til tross for beinrestene kan Roopkund by på vakre omgivelser, og området er et popuært mål for mange fjellklatrere i Chamoli-distriktet i Himalaya. Foto: Smita Chatterjee/Flickr

I 2004 kom forskere frem til at de mest sannsynlig var blitt drept av en haglestorm av bibelske proporsjoner. Nå er imidlertid teorien at de som kom fra Sør-Asia døde omkring 800 f. Kr. De resterende skriver seg enda tusen år til bakover i tid, mener forskerne.

– Disse funnene strider mot teorien om at menneskene i innsjøen døde i en katastrofal hendelse. Vi vet fremdeles ikke hvor det ligger så mange døde mennesker langs bredden og ute i sjøen, avslutter Ayushi Nayak ved det tyske Max Planck Institute for the Science of Human History.

Kilder: Nature Communications , Max Planck Institute for the Science of Human History , Atlas Obscura , Nettavisen , Wikipedia