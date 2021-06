– Dette er som Covid-19 på steroider

Mer enn 600.000 amerikanere har hittil måtte bøte med livet etter å ha blitt smittet av corona. De skyhøye dødstallene er de høyeste i verden målt i noe enkeltland. Men det reelle tapstallet antas å være betydelig høyere.

Forskjellen mellom vaksinerte og uvaksinerte viser seg nå med full tyngde. På amerikanske sykehus er sykesengene okkupert av personer som har én ting til felles: De har ennå ikke tatt vaksinen.

Professor: – Vi ser alle det samme

Under én prosent av de innlagte med Covid-19-sykdom, er vaksinerte. De øvrige har ennå ikke fått tilbud om vaksine eller latt være å benytte seg av tilbudet.

– Vi ser alle det samme. Når noen blir syke og kommer til sykehuset, er det mye mer sannsynlig at de er unge og uvaksinerte , bekrefter professor og leder for medisinsk institutt ved University of California i San Francisco, Dr. Robert Wachter, til usatoday.

Etter at USAs president tok mål av seg å vaksinere 70 prosent av alle voksne amerikanere med minst én dose innen 4. juli, har vaksineringen skutt fart.

Ifølge det amerikanske folkehelseinstituttet (CDC) er nå om lag 40 prosent av den totale befolkningen, inkludert innbyggere under 18 år, fullvaksinert. Andelen voksne amerikanere som har fått én vaksinedose har passert 60 prosent, mens andelen fullvaksinerte er over 50 prosent.

– USAs mest vaksinerte storby

I Seattle er 70 prosent av alle innbyggere som er tolv år eller eldre, fullvaksinert, ifølge ordfører Jenny Durkan (til venstre). Byen er USAs første til å nå milepælen. Foto: Ted S. Warren / AP / NTB Foto: NTB

Seattle er den første byen som har nådd Bidens ambisiøse vaksinemål. Her er 70 prosent av alle innbyggerne, som er tolv år eller eldre, nå fullvaksinert mot covid-19.

– Seattle er USAs mest vaksinerte storby, noe som ikke hadde vært mulig uten at innbyggerne våre forpliktet seg til å beskytte seg selv, sine nærmeste og resten av fellesskapet, sier ordfører Jenny Durkan.

Men nå har vaksineringstempoet sakket kraftig akterut. Ifølge The Washington Post settes det nå færre enn én million vaksinedoser hver dag, mot 3,4 millioner daglige doser i april.

Vaksinemotstanden i deler av befolkningen er fortsatt stor. Mens delstatene i nordøst og langs vestkysten har høyest andel vaksinerte, er innbyggere i sørstatene langt mer reserverte.

Forvirring og desinformasjon



Flere av de som nekter å la seg vaksinere har manglende tiltro til myndighetenes anbefalinger, og er generelt skeptiske til vaksinering.

På nettet florerer det med konspirasjonsteorier, og offentlig informasjon blir vridd og vrengt på, noe som kan bidra til forvirring og usikkerhet.

Den samme tendensen viser seg nå over hele USA. I Minnesota har HealthPartners registrert en kraftig nedgang i antall coronarelaterte sykehusinnleggelser som krever intensivbehandling. Ifølge statistikk fra ni sykehus og 55 klinikker i delstaten, er så å si hver eneste innlagte pasient uvaksinert.

– Færre enn én prosent av våre innlagte Covid-19-pasienter er vaksinert, opplyser smittevernlege og senior medisinsk direktør for HealthPartners, Dr. Mark Sannes.

– Det sender en veldig sterk melding

Blant delstatene som har høyest andel Covid-19-pasienter, er Wyoming, Missouri, Arkansas og Idaho. Fellesnevneren for disse delstatene er at mindre enn 40 prosent av befolkningen er vaksinert.

Ettersom det er flere i de øvre aldersgruppene som er vaksinert, blir pasientene som krever sykehusinnleggelse bare yngre og yngre.

– I motsetning til i fjor, da de som var 65 år og eldre sto for de fleste sykehusinnleggelser, ser vi nå flere unge innlagt på sykehus med Covid-19. Det sender en veldig sterk melding til de menneskene som nøler med å ta vaksinen. Dataene taler for seg selv, sier Cathy Bennett, president og administrerende direktør i New Jersey Hospital Association, ifølge USAToday.

– Dette er som Covid-19 på steroider

– Vi ber det amerikanske folket om hjelp. Alle må bidra, sier USAs president Joe Biden. Han oppfordrer alle amerikanere om å delta i den felles dugnaden og vaksinere seg. Foto: Patrick Semansky / AP / NTB Foto: Patrick Semansky / AP

Økningen av innleggelser av unge amerikanere skjer samtidig som den fryktede Delta-varianten nå sprer seg raskt på det amerikanske kontinentet. Helsemyndigheten oppfordrer derfor uvaksinerte til å beskytte seg for å unngå å bli smittet og syke, og for å forhindre ytterligere spredning av den nye og mer aggressive mutanten.

– Delta-varianten er en mer virulent virusstamme. Dette er som Covid-19 på steroider. Du kan være sammen med mennesker i kortere tid og likevel bli utsatt for smitte, advarer tidligere seniorrådgiver i Det hvite hus, Andy Slavitt, til CNN.

Tilbyr gratis øl, cannabis, barnevakt, hårklipp og premier



For å overbevise amerikanere, som fortsatt er skeptiske til coronavaksinene, lokkes det nå med ulike former for belønning. Blant tilbudene er gratis øl, smultringer, cannabis, barnevakt og hårklipp, ifølge The New York Times.

I Detroit får alle som kjører noen til vaksinasjonssenteret 50 dollar rett i lomma. Flere delstater har arrangert vaksinelotterier med pengepremier opp til én million dollar, våpen eller en ny bil.

– Det stemmer: Få en sprøyte, ta en øl. Vi ber det amerikanske folket om hjelp. Alle må bidra, så vi kan erklære uavhengighet fra Covid-19 og frigjøre oss fra grepet den har hatt om livet vårt, sa USAs president Joe Biden da han i begynnelsen av juni lanserte den ekstra innsatsen for å nå målet om å vaksinere 70 prosent av voksne amerikanere innen uavhengighetsdagen 4. juli.