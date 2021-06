Hjelp å få

Mange telefontjenester tilbyr råd, veiledning og noen å snakke med, enten du er pårørende til psykisk syke eller trenger hjelp selv:

- Din lokale legevakt

- Mental helses hjelpetelefon 116 123

- Kirkens SOS 22 40 00 40

- Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP) 22 49 19 22

- Landsforeningen We Shall Overcome (WSO) 22 41 35 90

- LEVE, Landsforeningen for overlevende etter selvmord 22 36 17 00