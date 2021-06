Nytt legemiddel gir håp for alvorlig syke covid-19-pasienter

Det er behandling av pasienter som manglet naturlig antistoffrespons mot coronaviruset, som gir nytt håp. Det antivirale legemiddelet fra selskapet Regeneron gir økt overlevelse, ifølge en studie.

– Disse resultatene er veldig spennende, sier sir Peter Horby, professor i nye smittsomme sykdommer ved universitetet i Oxford.

Færre trengte pustehjelp

For 100 slike pasienter behandlet med antistoffkombinasjonen, vil det være seks færre dødsfall enn man ellers ville vente, viser studien.

Behandlingen førte også til at færre måtte ha hjelp av en respirator til å puste. Varigheten på sykehusoppholdet ble dessuten kortere.

– Dette er et viktig resultat fordi disse pasientene er blant de sykeste pasientene, og her har vi en behandling vi ikke hadde før, sier sir Martin Landray, professor i medisin og epidemiologi ved universitetet.

Behandlingen består av en kombinasjon av to antistoffer som binder seg spesifikt til to forskjellige steder på coronavirusets piggprotein. Det nøytraliserer virusets evne til å infisere celler.

Stor studie

Studien omfatter nesten 10.000 britiske pasienter i perioden september i fjor til mai i år. Noen av pasientene fikk ordinær behandling på sykehuset, mens andre ble gitt behandling med antistoffkombinasjon i tillegg.

En tredel av pasientene manglet naturlig antistoffrespons, mens halvparten hadde utviklet naturlige antistoffer mot viruset. For de øvrige var statusen ukjent.

Forskerne fant at blant pasienter som fikk vanlig pleie alene, var 28-dagers dødelighet dobbelt så høy hos dem uten antistoffrespons sammenlignet med dem som hadde utviklet antistoffer. Ifølge studien reduserte behandlingen risikoen for at pasienten skulle dø med en femdel.

– Så i stedet for at 30 prosent døde, døde 24 prosent. Hvis du tenker på det annerledes, for hver 100. pasient som fikk den intravenøse infusjonen, ville vi redde seks liv, sier professor Landray.

Behandlingen utgjorde ingen forskjell hos pasienter som hadde utviklet antistoffrespons, ifølge forskerne.

– Fantastisk

– Det er fantastisk å oppdage at selv ved framskreden covid-19-sykdom kan målrettet behandling mot viruset redusere dødeligheten hos pasienter som ikke har fått egen antistoffrespons, sier professor Horby, som har ledet studien i samarbeid med Landray.

Behandlingen er ennå ikke godkjent for bruk i Storbritannia, og forskerne vet ikke når en godkjenning vil være på plass. De understreker at det uansett ikke vil være snakk om en rask utrulling fordi legemiddelet ikke er lett å få tak i, og pasienter vil måtte testes for antistoffer når de legges inn på sykehus.