India arrangerer ku-urin-fester mot coronasmitte - eksperter fortviler

Det var leder for den religiøse gruppen All India Hindu Union (Akhil Bharat Hindu Mahasabha) som lørdag arrangerte den kontroversielle festen, skriver den tyske avisen Deutsche Welle (DW).

– Vi har drukket ku-urin i 21 år, vi bader også i ku-avføring. Vi har aldri følt trangen til å bruke moderne medisin, sier en av deltagerne på festen, Om Prakash.

Gruppen håper de kan klare å arrangere liknende arrangementer i fremtiden, skriver britiske Daily Mail.

I India, der majoriteten av befolkningen er hinduister, tror mange at kua er hellig. Enkelte tror også at å spise, drikke eller bade i ekskrementene til kua har helbredende effekt.

Blant annet har noen medlemmer i statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske parti uttalt at de tror både urin og avføring fra kua kan kurere eller hindre coronasmitte.

Eksperter advarer: – Det er uansvarlig

Eksperter har gjentatte ganger advart at urin- og avføring fra kyr ikke kan kurere verken corona eller kreft.



– Det er ingen forskning som støtter at noen av disse alternative medisinene kan forhindre coronasmitte. Kumøkk- og urin er avfall, det finnes ingen tester som beviser at det er bra for oss, uttalte Debprasad Chattopadhyay, som forsker på virus og tradisjonell medisin til avisa.

Spredningen av viruset i India har skapt en bølge av kontroversielle helseteorier om hvordan man forhindre eller kurere corona ved hjelp av alternativ medisin som planter, mineraler eller yoga.

Baba Ramdev, en av Indias mest kjente yogainstruktører, har blant annet hevder at yoga kan gjøre immunforsvaret sterkere og kan redde livet til mennesker som allerede er smittet.

– Å komme med påstander om at kuavføring eller yoga kan kurere eller forhindre coronasmitte, er uansvarlig, uansett om det kommer fra myndighetene eller noen andre, sier Anant Bhan, som forsker på bioetikk og global helse, ifølge DW.

Her tester amerikanske Jennifer en av de første potensielle vaksinene mot coronaviruset:

Jobber på spreng

Forskere verden over jobber nå på høygir for å finne en vaksine mot pandemien som så langt har kostet over 5000 menneskeliv.

Selv om man allerede har begynt å teste potensielle vaksiner på mennesker, spår eksperter at en vaksine ikke vil bli allmenn tilgjengelig før tidligst om ett år.